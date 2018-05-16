本站熱門搜尋有一個關鍵字是「紅薑黃」，每次只要有電視介紹到，都會有一些爆衝的流量，那是因為我最早之前自己體驗的紅薑黃的心得，而後來紅薑黃又推出了京都限定兒茶素，可以搭配在運動前食用，而現在推出了最新的「紅薑黃 黑蔘版」，真的是深得我心的新體驗，為什麼會這麼說呢？上一代兒茶素最佳的食用方式是在運動前，但是我最近都沒運動啊～所以都超級捨不得吃的，哈哈！快要變成肥宅大叔了！新推出的黑蔘版或許更符合我的狀態，他們的文案是這樣寫的～換季不煩惱、精神提振、調整體質與滋補強身，是不是很適合日夜操勞的我呢？
前文可以參考：
【心得】紅薑黃真的有效嗎？吃了三個月的心得分享來囉！
【京都限定版】紅薑黃先生綠綠的！兒茶素添加10天快速體驗報告
薑黃的好處我想可能有些人略知一二，有非常多健康食品都有採用薑黃素，以前我未接觸紅薑黃的時候也有吃過其他的，總之我自己是覺得多吃多健康，保健食品不就是這樣？快要生病時、疲憊時就給他補一下，我自己過去是這樣。以下是我在網路摘錄的重點，大家可以參考看看～
- 目前已有數千篇有關薑黃素的論文，驗證薑黃的功效。有許多患者正透過薑黃找回健康。薑黃能降低血液中的脂肪數值，預防高脂血症、動脈硬化、肥胖、代謝症候群等各種成人疾病，還能清除氧自由基，對於改善發炎性疾病也有幫助。（來源：抗發炎、防失智...薑黃經科學證實的 10 種好處）
- 薑黃不是薑，薑較硬，薑黃較脆而軟。薑黃（學名：Curcuma longa）又稱黃薑，根莖磨成的深黃色粉末是咖哩的主要香料之一。 味辛、苦，性溫，主要功用是破血、行氣，促進新陳代謝，所以柳老闆說的「通血路」不虛，因此薑黃是中醫藥材之一。（來源：薑黃茶─秋季當令養生飲，新鮮薑黃料理抗氧化、發炎）
- 「薑黃」是近幾年最受歡迎的食材，營養關鍵來自於薑黃素（curcumin），功效從抗癌、護心、抗氧化、抗發炎到預防失智，通通與它有關係。（來源：薑黃５大功效與禁忌 一次告訴你）
紅薑黃與薑黃有什麼不同？以每 100 克的春薑黃、秋薑黃與紅薑黃相比較的話，春薑黃含量為 61mg、秋薑黃為 460mg，而紅薑黃是高於春薑黃多達 73 倍之多，高於秋薑黃 9.78 倍，每一百公克的含量高達 4500mg，雖然都是薑黃，不過薑黃素的含量差非常多，這也是為什麼紅薑黃那麼火紅的原因。
那這次強調的黑蔘是什麼呢？我們通常接觸的人蔘大多是白蔘，也可以說是新鮮人蔘，經過三蒸三曝（炮製中藥材方法）之後的是紅蔘，經過九蒸九曝成黑蔘，皂苷的含量會是紅蔘的三倍，有更好的生物活性，可以簡單想著較高檔的人蔘就是了！這裡採用的黑蔘是來自韓國錦山，這是韓國擁有 1500 年種植高麗蔘歷史的地方，選擇了營養豐富的六年人蔘，經過九蒸九曝的製程成為黑蔘，讓他更具備有營養價值。
簡單的介紹完之後，不知道大家是否對紅薑黃+黑蔘感到猛猛的呢？前陣子我因為在趕些作業，作息都是大概晚上十點開始工作，然後到早上五六點睡覺，每天都是工作到天亮，睡眠時間大概都只有三到四小時，坦白說我自己也很怕啊～朋友看到我不是說我氣色差，都是說我看起來快掛掉的樣子，雖然我自己感覺沒有那麼差，但是也驚覺這樣下去似乎真的不行，睡眠還是很重要的！於是在日常生活作息中加入了紅薑黃先生黑蔘版，想說是否對生活會有什麼改善？
食用方法為何呢？若是體重在 50 公斤以下每日五顆，體重每多 10 公斤可以增加一顆，每日上限是以上算法的兩倍，譬如說 80 公斤的人每天建議吃 8 顆，最高不可以超過 16 顆，至於我現在吃幾顆就不多說了，不想面對體重啊～！紅薑黃先生黑蔘版屬於補氣的食品，所以不建議與濃茶、咖啡、生冷寒涼的食物等一起食用，喝白咖水是最好的。之前分享過的京都限定版是運動前 30 分鐘食用，而黑蔘的作用是在於提升專注力與加班好體力，所以不適合在睡前吃，怕你晚上會睡不著啊！不過我其實常常在晚上工作才吃，其實也沒睡不著，可能是太操勞了吧！^^
最後一張圖給大家看看成分等說明，紅薑黃的生產製作是符合 TMS 合格檢驗標準，沖繩栽種紅薑黃、含豐富的薑黃素、嚴選九蒸九曝的高麗黑蔘、日本團隊研發到日本送檢確認通關。除了厲害的韓國黑蔘+日本紅薑黃，還添加專利黑胡椒，可有效提升薑黃素吸收率 17.5 倍，吃了多少不是重點，重點是吸收了多少？市售薑黃產品百百種，為何選擇紅薑黃先生？日本製造，通過檢測才能安全安心！健康無負擔！
我自己是沒有到每天吃，有時候會不小心中斷，大概也有吃了 20 多天了，然後稍微調整自己的作息，就是寧願早起也不要熬到天亮，發現這樣下來白天的精神狀況也都很不錯，基本上起床之後就是要一整天的體力，中間不會再休息，目前覺得這樣的節奏還頗不錯的，工作效率似乎也提高了不少！大吃特吃也比較不擔心，因為覺得代謝力也有提升，就連老婆都想要跟我搶！若一直都有在補紅薑黃的朋友，或是想要試試看的朋友，在這裡推薦一下囉！新口味總是比較討喜啊！
更多介紹：http://red.babyou.com/blackginseng/
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