最近區塊鏈貨幣如雨後筍般冒出，繼比特幣之後，新的加密貨幣多到叫不出名字是正常的，因為有著漲跌、波動大的特性，許多人把它拿來當作投機的工具，如果你也想要參與這場投機賺錢遊戲，有沒有一個練習平台，讓我們不花錢就能體會到區塊鏈貨幣們波動的快感？今天就要與大家分享一個模擬交易 App 名為「Bitcoin Flip」，遊戲一開始會給我們 5000 美金（當然是不能出金的那種ＸＤ），比特幣、乙太幣、瑞波幣等多款熱門幣種會隨著真實世界的漲跌波動，我們就可以在不花錢的情況下，來練習、體驗操作投機的過程～
△ 上方可左右滑動，選擇自己想模擬交易的幣種，幣種包含：Bitcoin BTC、Ethereum ETH、Litecoin LTC、Dashcoin DASH、Ripple XRP、 Monero、Stellar、IOTA、Bitcoin Cash、Cardano、NEM、NEO、NANO、ZCASH、Tron、Vechain、STEEM、ico & DodgeCoin，常見的幣都有了，非常齊全～
△ 在短短一分鐘內就賺到 3 塊美金，難怪大家對比特幣這麼瘋，但俗話說來得快，去得也快，雖然只是模擬交易，但最重要的還是心法，心態不對，就算只是模擬交易，還是有可以能把錢全部輸光光，Bitcoin Flip 提供了一個非常棒的模擬交易平台，還沒打算真的把錢丟下去玩的人，非常適合先用這款 App 來練功！最重要的還是要做好風險管理，不要沈迷，把家當都輸光啦！
Bitcoin Flip（Google Play下載）
Bitcoin Flip（App Store下載）
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