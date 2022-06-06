用了 Google Drive 這麼多年，你知道能搭配「快速鍵」使用嗎？今天小編為大家整理 Google 雲端硬碟辦公室最常用的 5 大鍵盤快速鍵，上班族看完辦公如虎添翼，像是最常用的複製、剪下、建立副本等，甚至是最少人知道的「建立捷徑」功能，以下小編依依分享給大家，趕快來看看有哪幾項是你還不知道的吧。

1. 另開新分頁

想要打開 Google Drive 的檔案另開新分頁？發現只按住 Ctrl ＋滑鼠左鍵沒反應？其實只要選好檔案（可選多個），按下 Ctrl+Enter 就可以將文件另開為新頁籤。以上就是 5 個上班族必學的 Google Drive 快速鍵，趕快跟著小編做一次，加深印象下次就可以直接施展啦。

2. Shift + Ctrl + V 建立捷徑

有些人可能不想要「建立副本」，此時就可以在複製完檔案後，按下鍵盤 Shift + Ctrl + V，如此一來就會在資料夾中建立捷徑，檔案圖示左下角會有一個彎曲的箭頭，代表點擊後會回到原始檔案來源。

3. 建立連結

在 Google Drive 選擇多個文件後，按下 Ctrl + V 複製起來，可以直接貼上連結到 Google Doc、Evernote 及 Email 中，這樣要找檔案就可以更快速，直接透過連結開啟檔案。

4. Ctrl+C & Ctrl+V 複製貼上

如要整理雲端硬碟中的檔案，您可以建立不同的資料夾來收納自己的文件，方便您尋找及共用各類檔案。但是各資料夾間的文件要如何複製？其實就跟我們電腦檔案總管一樣，直接選擇要建立複製的文件，按下 Ctrl + C，並進入要貼上的資料夾，按下 Ctrl + V 就完成建立副本囉。

5. Ctrl + X 剪下

如果要剪下的話，可以按下鍵盤 Ctrl + X，首次使用快速鍵，瀏覽器左上方則會出現權限要求，點擊允許就可以啦。剪下之後要貼上同樣是按下 Ctrl + V 來貼上。