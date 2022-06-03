SendTransfer

用 Email 附加檔案後才發現超過大小限制？Gmail 附加檔案最多只能 25MB，如果超過的話，就會用 Google Drive 雲端硬碟的方式來附加檔案，但是其實可以不必佔用自己有限、珍貴的 Google 硬碟空間，最近小編發現 SendTransfer 免費空間，支援最高 10GB 檔案，可以設定到期時間，還能在對方下載時收到 Email 通知，有傳送大檔案、大文件需求的朋友們，趕快收藏下來吧。如果你需要永遠不會過期的免費空間，Saturn 是一個不錯的選擇，最強的是無大小限制！

免費線上空間

進入 SendTransfer 首頁之後，直接將要上傳的檔案拖進去就可以了，支援批量上傳，總大小不要超 10GB。

Email 附加檔案

SendTransfer 只支援 Email 的形式分享，因此如果沒有輸入 Email 就沒辦法分享。我們在欄位中輸入對方的 Email 及我們自己的 Email，也可以輸入訊息內容。上方可以調整到期時間，SendTransfer 最長保留支援 10 天。如果需要收到下載通知的話，記得將「Notify Upon Download」勾選起來。

傳檔案網站

最後點擊 Send 就可以啦。

分享大型檔案

送出後，接收者打開 Email 就可以看到載點啦，SendTransfer 不論是下載速度或是上傳速度都相當不錯，連結放在下面，給有需要傳輸大檔案的朋友囉，可以的話儲存到書籤裡，下次直接打開就可以用囉。

傳送門：SendTransfer

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