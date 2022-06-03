用 Email 附加檔案後才發現超過大小限制？Gmail 附加檔案最多只能 25MB，如果超過的話，就會用 Google Drive 雲端硬碟的方式來附加檔案，但是其實可以不必佔用自己有限、珍貴的 Google 硬碟空間，最近小編發現 SendTransfer 免費空間，支援最高 10GB 檔案，可以設定到期時間，還能在對方下載時收到 Email 通知，有傳送大檔案、大文件需求的朋友們，趕快收藏下來吧。如果你需要永遠不會過期的免費空間，Saturn 是一個不錯的選擇，最強的是無大小限制！

進入 SendTransfer 首頁之後，直接將要上傳的檔案拖進去就可以了，支援批量上傳，總大小不要超 10GB。

SendTransfer 只支援 Email 的形式分享，因此如果沒有輸入 Email 就沒辦法分享。我們在欄位中輸入對方的 Email 及我們自己的 Email，也可以輸入訊息內容。上方可以調整到期時間，SendTransfer 最長保留支援 10 天。如果需要收到下載通知的話，記得將「Notify Upon Download」勾選起來。

最後點擊 Send 就可以啦。

送出後，接收者打開 Email 就可以看到載點啦，SendTransfer 不論是下載速度或是上傳速度都相當不錯，連結放在下面，給有需要傳輸大檔案的朋友囉，可以的話儲存到書籤裡，下次直接打開就可以用囉。

傳送門：SendTransfer