要傳送大型檔案給朋友時，你會用什麼工具呢？今天要跟大家分享一個來自日本的免費空間 ACdata，原本可上傳檔案大小為 10GB，因新冠肺炎的關係加碼為無限容量，另外 ACdata 也支援批次上傳、密碼保護、Email 傳送、將檔案壓縮為 Zip 檔，採用 SSL 加密，且檔案會在過期後完全刪除，不論是上傳、下載的過程中完全不需要登入和註冊即可使用，各位有需要的話，可以趕快把這個好用的工具收藏起來囉。你也可以參考：Gofile 免費空間：無大小限制 / 上下載快速 / 檔案最多可保存100年

進入 ACdata 首頁後，就可以看到灰色的欄位，直接把檔案、文件拉進去就可以上傳啦，支援批次上傳功能，因此你可以一次將所需檔案通通拉進去。

檔案上傳完成後，就可以看到分享連結，按下連結旁的按鈕即可一鍵複製。連結右方的空白欄位，可替檔案設定下載密碼。

檔案保存期限最多為 65 天，最短為 1 天，預設是 3 天。大小限制的話，目前因新冠肺炎疫情，為方便遠距工作者分享檔案，ACdata 將檔案大小上限從原本的 10GB，升級為無限制大小，不過單一檔案上限為 250GB。

如果一開始拉檔案的時候，沒有一次全部拉完，也可以在下方的按鈕追加上傳檔案。

除了用連結分享的方式外，也可以用 Email 傳送給朋友，輸入主旨、寄件者、收件者、訊息後就可以寄到對方 Email 中。

此外若你檔案較多，ACdata 還提供壓縮服務，可直接將多個檔案已壓縮檔的方式分享給朋友，這樣就不用自己事先進行壓縮啦。

朋友點開你的連結後，看到的下載頁面如上圖，點擊右方的藍色按鈕就可以下載啦，這邊有一個比較重要的地方是，ACdata 的下載次數上限為 20 次，超過 20 次之後就不能再下載，必須重新上傳。以上過程完全不需要登入、註冊即可進行，大家偶爾有需求要傳送大型檔案的話，趕快把 ACdata 收藏起來吧，要用的話就可以隨時打開囉。

ACdata：https://ac-data.info/