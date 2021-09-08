AOMEI MBackupper

距離 iPhone 13 發表日越來越近了，你準備好換 iPhone 13 了嗎？最近 AMOEI 推出 AOMEI MBackupper 限時免費下載，讓我們將舊機資料「無縫轉移」，原價美金 29.95 元，現在下載就能終身免費使用（序號到 10/1 截止前都能夠啟用），想要買新 iPhone 或者未來會買新 iPhone 的朋友，趕快趁免費期間先收下它吧！如果你要找的是取代 iTunes 的檔案管理工具，可以參考 3uTools 這款功能超多的檔案傳輸工具。

新 iPhone 手機靠近舊 iPhone 不就可以直接搬家了（快速開始功能），為什麼還要用 AOMEI MBackupper？iPhone 內建的搬家（快速開始功能）是沒有選擇性的資料全搬過去，然而，如果你想趁著換新手機，在搬家的同時順便把舊的照片、資料刪除，只搬近期或重要的資料過去新手機，AOMEI MBackupper 就可以讓使用者有選擇性的搬家。此外，iPhone 內建的搬家，會同時佔據兩支手機，在搬家時可能會因此錯過通話、會議、生意等...重要訊息。

iPhone 資料搬家

進入 AOMEI MBackupper 限時免費活動頁面，就可以看到活動資訊啦，原價 29.95 美金，換算台幣約 826 元，現在下載就能免費用，而且還是「終身授權」序號。文末已經幫大家打包好載點啦，直接下載就可以啦。

iPhone 資料搬家

AOMEI MBackupper

下載之後點擊右上角的 Upgrade，將壓縮包中 readme.txt 裡的序號貼上，就可以啟用囉。

iPhone 資料轉移電腦

接著用 USB 傳輸線將舊 iPhone 連接到電腦上並信任電腦，選擇 Transfer to Computer。

AOMEI MBackupper

然後就可以在這個畫面選擇要備份哪些 iPhone 資料到電腦中，包含：照片、影片、音樂等，選好之後按下 OK。

二手 iPhone 資料轉移

最後按下 Transfer 將資料備份到電腦，資料備份完成後，就可以拔下舊 iPhone 啦。

AOMEI MBackupper

接著插上新的 iPhone 選擇 Transfer to iPhone。

iPhone 轉移功能

點擊 ＋ 來選擇要匯入新 iPhone 的資料。

AOMEI MBackupper

選擇好要傳輸的資料之後，按下右下方 Transfer 就可以開始資料搬家啦。買 iPhone 13 可以在搬家時，順便整理一下資料，把有會用到的資料搬到新手機，就用這款工具吧！載點放在下面囉，大家趕快在限時免費結束前，先取得永久免費使用資格吧。

https://www.ubackup.com/phone/

安裝版：
AOMEI MBackupper 1.7.2.0.zip（GOOGLE下載）
AOMEI MBackupper 1.7.2.0.zip（MEDIAFIRE下載）
AOMEI MBackupper 1.7.2.0.zip（MEGA下載）
AOMEI MBackupper 1.7.2.0.zip（AOMEISOFTWARE下載）
檔案大小：174 MB

免安裝版：
AOMEI MBackupper 1.7.2.0.7z（GOOGLE下載）
AOMEI MBackupper 1.7.2.0.7z（MEDIAFIRE下載）
AOMEI MBackupper 1.7.2.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：152 MB

限時免費 AOMEI MBackupper 換 iPhone 13 新舊手機資料轉移，終身授權序號 相關文章

訪客留言

限時免費 AOMEI MBackupper 換 iPhone 13 新舊手機資料轉移，終身授權序號 參考資料

[已到期] AOMEI Backupper Pro [限免] 看全部 - 數碼中文坊
[價值：$49.95 (USD)]Professional Edition，Windows PC和筆記本電腦的完整備份軟體，其中包含AOMEI Backupper的所有功能，並支援系統/磁碟/文件/分割區備份， ...
AOMEI Backupper Professional 6.5.1 : 軟體王 2021 - 免費軟體
AOMEI Backupper Standard能做什麼？ 備份 為了防止系統故障或資料遺失，備份不僅重要，而且是必要的。AOMEI免費備份軟體提供基本和進階功能，以確保系統和資料的安全。 還原和克隆
下載免費軟體或嘗試30天免費試用 - AOMEI Backupper
AOMEI Backupper Standard 免費軟體 免費的備份軟體，可保護您的桌機和筆電的系統及數據。 下載免費軟體 Win 10/8.1/8/7/Vista/XP 我們的免費軟體還包括免費的技術支援。 請輸入正確的電子郵件地址，以便我們為您提供及時、高效和準確的客戶服務。 ...
軟體王 2021 - 免費軟體網站
免費軟體 / 多國語言 / 資料備份工具 AOMEI MBackupper 1.6.0 完整安裝版 快速備份iPhone / iPad / iPod照片，視訊，音樂，通訊錄和訊息，可在iOS設備和電腦之間輕鬆傳輸資料。您是否曾經不小心刪除了iPhone資料並想在一段時間後恢復它們？AOMEI ... ...
AOMEI MBackupper 1.6.0 完整安裝版: 軟體王2021 - 軟體資訊
2021年4月14日 — iPhone的存儲空間已滿？透過備份iPhone以保持資料可檢索性，您可以清理存儲而不會遺失資料。 從舊到新 需要資料遷移嗎？AOMEI MBackupper使iPhone轉移 ...
軟體王 2021 - 免費軟體網站 - 軟體王-軟體資訊網站
免費軟體 / 多國語言 / 應用工具 AOMEI MBackupper 1.6.0 線上安裝版 快速備份iPhone / iPad / iPod照片，視訊，音樂，通訊錄和訊息，可在iOS設備和電腦之間輕鬆傳輸資料 ...
AOMEI Backupper Professional 6.5.1 : 軟體王 2021 - 軟體資訊
AOMEI Backupper Standard能做什麼？ 備份 為了防止系統故障或資料遺失，備份不僅重要，而且是必要的。AOMEI免費備份軟體提供基本和進階功能，以確保系統和資料的安全。 還原和克隆
如何將Win10系統轉移到新硬碟（HDDSSD） - EaseUS
2021/5/20 · 在轉移Windows 10系統之前，您需要提前完成一些準備工作。 1. 準備一顆新硬碟 - HDD/SSD 在Windows 10轉移別顆硬碟之前，您需將新硬碟連接或安裝到電腦上，確保您的電腦可以按照以下方式正確檢測到新硬碟： 步驟 1. 準備新硬碟&amp;固態硬碟以及SATA傳輸 ...
AOMEI MBackupper 1.6.0 完整安裝版: 軟體王2021 - 免費軟體
從舊到新 需要資料遷移嗎？AOMEI MBackupper使iPhone轉移簡單。只需點擊幾下即可將iPhone轉移到iPhone。 10年資料安全經驗. AOMEI MBackupper是專業的iPhone備份工具。
AOMEI Backupper Professional 5.7 一年使用(不知官方何時結束)
2020年4月23日 — 【軟體名稱】：AOMEI Backupper Professional 5.7【軟體版本】：Professional 5.7【版本類型】：限時免費版(有更新一年)【軟體語言】：繁體中文/簡體 ...