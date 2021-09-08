距離 iPhone 13 發表日越來越近了，你準備好換 iPhone 13 了嗎？最近 AMOEI 推出 AOMEI MBackupper 限時免費下載，讓我們將舊機資料「無縫轉移」，原價美金 29.95 元，現在下載就能終身免費使用（序號到 10/1 截止前都能夠啟用），想要買新 iPhone 或者未來會買新 iPhone 的朋友，趕快趁免費期間先收下它吧！如果你要找的是取代 iTunes 的檔案管理工具，可以參考 3uTools 這款功能超多的檔案傳輸工具。

新 iPhone 手機靠近舊 iPhone 不就可以直接搬家了（快速開始功能），為什麼還要用 AOMEI MBackupper？iPhone 內建的搬家（快速開始功能）是沒有選擇性的資料全搬過去，然而，如果你想趁著換新手機，在搬家的同時順便把舊的照片、資料刪除，只搬近期或重要的資料過去新手機，AOMEI MBackupper 就可以讓使用者有選擇性的搬家。此外，iPhone 內建的搬家，會同時佔據兩支手機，在搬家時可能會因此錯過通話、會議、生意等...重要訊息。

進入 AOMEI MBackupper 限時免費活動頁面，就可以看到活動資訊啦，原價 29.95 美金，換算台幣約 826 元，現在下載就能免費用，而且還是「終身授權」序號。文末已經幫大家打包好載點啦，直接下載就可以啦。

下載之後點擊右上角的 Upgrade，將壓縮包中 readme.txt 裡的序號貼上，就可以啟用囉。

接著用 USB 傳輸線將舊 iPhone 連接到電腦上並信任電腦，選擇 Transfer to Computer。

然後就可以在這個畫面選擇要備份哪些 iPhone 資料到電腦中，包含：照片、影片、音樂等，選好之後按下 OK。

最後按下 Transfer 將資料備份到電腦，資料備份完成後，就可以拔下舊 iPhone 啦。

接著插上新的 iPhone 選擇 Transfer to iPhone。

點擊 ＋ 來選擇要匯入新 iPhone 的資料。

選擇好要傳輸的資料之後，按下右下方 Transfer 就可以開始資料搬家啦。買 iPhone 13 可以在搬家時，順便整理一下資料，把有會用到的資料搬到新手機，就用這款工具吧！載點放在下面囉，大家趕快在限時免費結束前，先取得永久免費使用資格吧。

https://www.ubackup.com/phone/

安裝版：

AOMEI MBackupper 1.7.2.0.zip（GOOGLE下載）

AOMEI MBackupper 1.7.2.0.zip（MEDIAFIRE下載）

AOMEI MBackupper 1.7.2.0.zip（MEGA下載）

AOMEI MBackupper 1.7.2.0.zip（AOMEISOFTWARE下載）

檔案大小：174 MB

免安裝版：

AOMEI MBackupper 1.7.2.0.7z（GOOGLE下載）

AOMEI MBackupper 1.7.2.0.7z（MEDIAFIRE下載）

AOMEI MBackupper 1.7.2.0.7z（MEGA下載）

檔案大小：152 MB