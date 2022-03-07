要怎樣才能自動備份 LINE 聊天紀錄？就讓小編手把手教你如何設定吧！自從 LINE 推出 10.3.0 版本後，就新增一項叫「自動備份頻率」的功能，這功能非常方便，像有些朋友平常沒有手動備份 LINE 對話記錄的習慣，常常會因手機遺失、當機導致對話紀錄不見，但現在只要透過 LINE 這項聊天備份新功能，就能自動幫你備份到 iCloud 中，從此就不用擔心重要對話紀錄不見囉！更多 LINE 新功能，可參考這篇：LINE 結合 GIFMAGAZINE 平台，讓你一鍵傳送 GIF 梗圖！

LINE 自動備份聊天記錄設置教學

首先請開啟 LINE App 主頁，點擊右上角的「設定」>「聊天」。

接著點選「備份聊天記錄」，你就會看到「自動備份頻率」這項新功能，並將該功能開啟。

接下來，我們也將「自動備份」功能開啟，在點選下方的「自動備份頻率」選項，就可以看你的需求來設置每天、每三天、每週、每兩週或每月一次，將對話紀錄備份到 iCloud，不過我們要注意的是，手機必須要同時充電與 Wi-Fi 連線的情況下才會自動備份喔！

iCloud 空間不足要如何刪除？

若你是 iPhone 的用戶，發現 iCloud 空間不夠的話，可以點開 iPhone 「設定」>「Apple ID 用戶名稱欄位」>「iCloud」。（Android 的解決方式也是一樣）

接著點選「管理儲存空間」。

接下來你就可以選擇你要刪除的「非必要資料」後，便可點選「刪除資料」＞「刪除」就能釋出空間囉！對於還不知道 LINE 可以自動備份聊天紀錄的朋友，趕緊照著上方的教學來設置吧！

LINE App：App Store

LINE App：Google Play