LINE 貼圖超可愛，在傳達訊息時有時候還具有比文字更到位特性，但是你知道 LINE 貼圖悄悄地漲價了嗎？在 LINE 貼圖小舖中，雖然 LINE 貼圖代幣金額沒變，但是代幣的幣值變高了，也就是說換算台幣的金額漲價了！原本 LINE 代幣 100 元只要台幣 60 元就可購買，現在代幣 100 元要用 70 元才可買到，也就是說價值 100 代幣的貼圖，通通漲了 10 元！但是目前也有解套的方法，可以讓我們用原價便宜買到 LINE 貼圖！你也可以參考：LINE 貼圖打包下載，原始檔案貼圖支援官方 LINE STORE !

△ 你有發現嗎？不管是 iOS 或是 Android，打開 LINE 的貼圖小舖，都可以看到貼圖有異狀！你可能覺得價格沒有變化，因為一樣是 100 元代幣，但是卻要用更多的新台幣來兌換，不相信的話，趕快現在打開自己的 LINE 檢查看看～未來買貼圖又要花更多新台幣啦！

△ 以前用台幣 60 元就可以買到 100 代幣，但現在進入 LINE 購買代幣的頁面，竟然要用新台幣 70 元才能買到 100 代幣，雖然只差 10 元，但如果你也是常常大量買貼圖的人，長期下來也是一筆可觀的費用啊～趕快來進入正題吧，如何用原價買到 LINE 貼圖呢？請繼續看下去：

△ 在 LINE APP 貼圖小舖裡面的貼圖，的確要用漲價後的價格來購買是確定的，但是在網頁版的 LINE STORE 裡面可以發現，同一款貼圖就然用台幣 60 元就可以買到，便宜了 10 元台幣！

△ 在看其它貼圖也一樣，同一款貼圖，不同地方買有不同的價格，尤其越貴的貼圖，在網頁版買可以省越多，這樣大家知道以後千萬不能在 LINE 裡面買貼圖了吧～趕快把下面的 LINE STROE 存起來，或是把這邊文章分享給你的朋友，別再當冤大頭啦～

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