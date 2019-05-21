LINE 貼圖悄悄漲價了！跟我這樣買，用原價便宜買到手

2019-05-21 07:40:56 9M87

LINE貼圖便宜買

LINE 貼圖超可愛，在傳達訊息時有時候還具有比文字更到位特性，但是你知道 LINE 貼圖悄悄地漲價了嗎？在 LINE 貼圖小舖中，雖然 LINE 貼圖代幣金額沒變，但是代幣的幣值變高了，也就是說換算台幣的金額漲價了！原本 LINE 代幣 100 元只要台幣 60 元就可購買，現在代幣 100 元要用 70 元才可買到，也就是說價值 100 代幣的貼圖，通通漲了 10 元！但是目前也有解套的方法，可以讓我們用原價便宜買到 LINE 貼圖！你也可以參考：LINE 貼圖打包下載，原始檔案貼圖支援官方 LINE STORE !

LINE貼圖便宜買

△ 你有發現嗎？不管是 iOS 或是 Android，打開 LINE 的貼圖小舖，都可以看到貼圖有異狀！你可能覺得價格沒有變化，因為一樣是 100 元代幣，但是卻要用更多的新台幣來兌換，不相信的話，趕快現在打開自己的 LINE 檢查看看～未來買貼圖又要花更多新台幣啦！

LINE代幣原價購買

△ 以前用台幣 60 元就可以買到 100 代幣，但現在進入 LINE 購買代幣的頁面，竟然要用新台幣 70 元才能買到 100 代幣，雖然只差 10 元，但如果你也是常常大量買貼圖的人，長期下來也是一筆可觀的費用啊～趕快來進入正題吧，如何用原價買到 LINE 貼圖呢？請繼續看下去：

LINE代幣漲價

△ 在 LINE APP 貼圖小舖裡面的貼圖，的確要用漲價後的價格來購買是確定的，但是在網頁版的 LINE STORE 裡面可以發現，同一款貼圖就然用台幣 60 元就可以買到，便宜了 10 元台幣！

LINE貼圖便宜買法

△ 在看其它貼圖也一樣，同一款貼圖，不同地方買有不同的價格，尤其越貴的貼圖，在網頁版買可以省越多，這樣大家知道以後千萬不能在 LINE 裡面買貼圖了吧～趕快把下面的 LINE STROE 存起來，或是把這邊文章分享給你的朋友，別再當冤大頭啦～

傳送門：LINE STORE 網頁版

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訪客留言

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佛說仁義禮智信 - 善書緣 - Google Sites
善書緣Line貼圖 寫給使用Android 的先進與前賢 寫給使用iOS的先進與前賢 寫給使用iPad,iPhone的先進與前賢 ... 發於內心，但要由義而行之，故仁義序異而道同，相輔相成二不可須臾離也。仁是愛人，義是正 ...
&lt;![CDATA[B!kaDa&quot; :: 痞客邦 PIXNET ::]]&gt;
好吧～想必很多人都跟我一樣覺得畫這種貼圖 很簡單，能賺錢的話何樂而不為？ 所以就耀耀欲試了對吧！？ 還好line很貼心的把網頁出了一個英文版，如果跟我一樣日文苦手的人應該會感動許多 ...
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1 天前 - 你用的是蘋果手機嗎，不少APP跟代幣，都漲價了，購買貼圖的，LINE代幣變貴了，寶可夢遊戲代幣，也從30元漲到33元，最貴的金幣，一口氣漲&nbsp;...
購買line貼圖0代幣| Yahoo奇摩知識+
無法正常使用為什麼代幣於購買後，不會顯示在購買記錄內？ .... Line Store則是貼圖少得可憐所以如果用信用卡Line Store不會有紀錄用7-11點數貼圖小鋪則不會有金幣 ... 經過這次的教訓我以後就不會再用Line Store買貼圖了建議你可以在網路找 ... 中華電信的市話撥打外，還有什麼方案比中華電信的通話費便宜??
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看到朋友有日本漫畫的限定貼圖，可是跨去日本在貼圖小舖卻沒有看到啊～奇怪了！其實是要安裝 LINE Manga 並下載特定漫畫才有辦法得到特定漫畫的免費貼圖喔！趕快來看看 ...
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3 天前 - 而且，ASUS 華碩ZenFone 6 的鏡頭不是只有前面、後面，而是它可以任意 .... 使用者不希望螢幕烙印也不喜歡曲面、ASUS 華碩ZenFone 6 平整螢幕 .... 蘋果手機LINE貼圖漲價這裡買竟比較便宜！ ... 內的售價，導致很多程式包含LINE的貼圖價格都上漲10%，手機內購買. .... LINE貼圖漲10元這裡買原價網跪求低調.