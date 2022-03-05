3 月份免費 LINE 貼圖可以下載嗎？這邊小編幫大家整理 4 款限時免費 LINE 貼圖，包含：LINE 購物 夯話題 × 啾波麻糬、LINE購物護照★跟ATM一起賞櫻趣、LINE TAXI × 瘋狂的古人們 ! !、郵政寶寶，很久沒下載新貼圖的你，趕快挑一款下載起來，以後聊天回訊息就有新氣象啦。

（以下順序由下載截止日期由近至遠排列）

1. LINE 購物 夯話題 × 啾波麻糬

下載期限：2022/3/17 止

使用期限：90 天

下載：LINE 購物 夯話題 × 啾波麻糬

備註：加入官方帳號好友即可免費下載

2. LINE購物護照★跟ATM一起賞櫻趣

下載期限：2022/3/19 止

使用期限：90 天

下載：LINE購物護照★跟ATM一起賞櫻趣

備註：加入官方帳號好友即可免費下載

3. LINE TAXI × 瘋狂的古人們 ! !

下載期限：2022/3/23 止

使用期限：90 天

下載：LINE TAXI × 瘋狂的古人們 ! !

備註：加入官方帳號好友即可免費下載

4. 郵政寶寶

下載期限：2022/3/31 止

使用期限：90 天

下載：郵政寶寶

備註：加入官方帳號好友即可免費下載