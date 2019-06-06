LINE 被好友封鎖還不知道嗎？這招教你立馬還原真相！

2019-06-06 08:10:47 9M87

LINE 怎麼知道有沒有被封鎖

如何知道 LINE 有沒有被封鎖呢？或是換個問法，你封鎖對方時對方會知道嗎？這是許多人在用 LINE 時都會有的疑問，今天要跟大家分享 3 個步驟，看穿對方有沒有封鎖你，如果你最近在傳 LINE 時發現，訊息完全沒有被已讀，那很有可能就是已經被封鎖啦！如何進一步確認呢？就是今天要跟大家分享的方法，這不是新功能，而是透過贈送貼圖的方式，來間接確認自己是否有被好友封鎖，趕快來看看你是否已經進入好友的黑名單中了呢？

LINE 怎麼知道有沒有被封鎖

△ 首先開啟 LINE 之後，點擊下方「錢包」頁面，然後點擊「貼圖小舖」，接著我們任意點擊一個貼圖，贈送給你準備想測試的朋友，補充下貼圖不會真的送出去，你也不會真的花到錢，所以大家不用擔心～

LINE 怎麼知道有沒有被封鎖

△ 找到要贈送的貼圖之後，點擊左下方的「贈送禮物」，就可以開始選擇你要測試的 LINE 好友啦，找到之後按右上方的「下一步」，緊張的時刻準備要來啦！

LINE 怎麼知道有沒有被封鎖

△ 關鍵的地方來囉！如果顯示你的朋友「已擁有這組貼圖」有兩種可能：第一種就是恭喜你被封鎖了，第二種就是他真的有這組貼圖。那要如何確認你有沒有真的被封鎖呢？那就是用上面的方法重複驗證，再找一組比較不熱門的貼圖多送幾次，如果一直出現「已擁有這組貼圖」，那你就很確定是被對方封鎖啦！至於確定被封鎖之後，下一步能做什麼？就不是我能決定的啦  ( 雖然好像也不能做什麼，但就是更加確定自己人品不好 XD )

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