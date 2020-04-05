電腦錄音軟體兼具線上收聽電台，還可以錄製電台的內容，此外還能直接搜尋歌曲下載，還可以將 YouTube 影音下載成 MP3 檔案，這款 AceThinker Music Recorder 的功能算是頗多元的，只要一款工具就可以搞定，不知道你是有哪一種需求呢？或是剛好都符合你的需求呢？或許這款工具就是理想工具，免費一年的授權現在就可以直接取得，看過放過不可以錯過！

△ 進入活動頁面後點選 Get Giveaway Version。

△ 之後就可以得到軟體下載點與這次的活動序號，包含有 Windows 與 Mac 兩個系統的版本，都在文末準備好可以直接下載。

△ 開啟軟體後會跳出你不是 VIP 的視窗，點選左下角的 Log in & Sign up 來註冊或是登入帳號。

△ AceThinker 和 Apowersoft 的帳號似乎是相通的，所以若有帳號可以直接登入，沒有的話就註冊一下囉！

△ 登入帳號後可以看到帳號是試用版，請點選 Activate VIP。

△ 輸入剛剛活動所取得的序號，之後應該就可以正常啟動囉！

△ 重新檢視帳號的授權，有一年的免費使用權限。

△ 基本功能就是可以在電腦麥克風錄音，像是很多人現在會製作影片，基本的錄音功能是不能少的唷！

△ 搜尋功能可以直接搜尋到音樂，列表右方有收聽與下載功能，不過這裡能尋到的中文音樂資源是有限的，大多還是英文歌曲為主。

△ 下載後的音樂可以直接收聽，右上角有影片轉換為 MP3 的功能。

△ 可以在這裡貼上 YouTube 的網址，就能將線上影音轉成 MP3 檔案唷！

△ 最後還有音樂電台功能，可以直接在線上聽廣播，喜歡的內容也可以直接錄製下來唷！

https://acethinker.com/music-recorder

Windows 免安裝版：

AceThinker Music Recorder 1.1.2.7z（GOOGLE下載）

AceThinker Music Recorder 1.1.2.7z（1DRV下載）

AceThinker Music Recorder 1.1.2.7z（MEDIAFIRE下載）

AceThinker Music Recorder 1.1.2.7z（RAPIDGATOR下載）

AceThinker Music Recorder 1.1.2.7z（MEGA下載）

檔案大小：25.28 MB

Mac 版本：

AceThinker Music Recorder.pkg（GOOGLE下載）

AceThinker Music Recorder.pkg（1DRV下載）

AceThinker Music Recorder.pkg（MEDIAFIRE下載）

AceThinker Music Recorder.pkg（RAPIDGATOR下載）

AceThinker Music Recorder.pkg（MEGA下載）

檔案大小：12.21 MB