AceThinker Music Recorder 電腦錄音、電台錄音與線上影音下載MP3

電腦錄音軟體兼具線上收聽電台，還可以錄製電台的內容，此外還能直接搜尋歌曲下載，還可以將 YouTube 影音下載成 MP3 檔案，這款 AceThinker Music Recorder 的功能算是頗多元的，只要一款工具就可以搞定，不知道你是有哪一種需求呢？或是剛好都符合你的需求呢？或許這款工具就是理想工具，免費一年的授權現在就可以直接取得，看過放過不可以錯過！

限時免費：https://acethinker.com/giveaway?nocache=1

AceThinker Music Recorder 電腦錄音、電台錄音與線上影音下載MP3

△ 進入活動頁面後點選 Get Giveaway Version。

AceThinker Music Recorder 電腦錄音、電台錄音與線上影音下載MP3

△ 之後就可以得到軟體下載點與這次的活動序號，包含有 Windows 與 Mac 兩個系統的版本，都在文末準備好可以直接下載。

AceThinker Music Recorder 電腦錄音、電台錄音與線上影音下載MP3

△ 開啟軟體後會跳出你不是 VIP 的視窗，點選左下角的 Log in & Sign up 來註冊或是登入帳號。

AceThinker Music Recorder 電腦錄音、電台錄音與線上影音下載MP3

△ AceThinker 和 Apowersoft 的帳號似乎是相通的，所以若有帳號可以直接登入，沒有的話就註冊一下囉！

AceThinker Music Recorder 電腦錄音、電台錄音與線上影音下載MP3

△ 登入帳號後可以看到帳號是試用版，請點選 Activate VIP。

AceThinker Music Recorder 電腦錄音、電台錄音與線上影音下載MP3 AceThinker Music Recorder 電腦錄音、電台錄音與線上影音下載MP3

△ 輸入剛剛活動所取得的序號，之後應該就可以正常啟動囉！

AceThinker Music Recorder 電腦錄音、電台錄音與線上影音下載MP3

△ 重新檢視帳號的授權，有一年的免費使用權限。

AceThinker Music Recorder 電腦錄音、電台錄音與線上影音下載MP3

△ 基本功能就是可以在電腦麥克風錄音，像是很多人現在會製作影片，基本的錄音功能是不能少的唷！

AceThinker Music Recorder 電腦錄音、電台錄音與線上影音下載MP3

△ 搜尋功能可以直接搜尋到音樂，列表右方有收聽與下載功能，不過這裡能尋到的中文音樂資源是有限的，大多還是英文歌曲為主。

AceThinker Music Recorder 電腦錄音、電台錄音與線上影音下載MP3

△ 下載後的音樂可以直接收聽，右上角有影片轉換為 MP3 的功能。

AceThinker Music Recorder 電腦錄音、電台錄音與線上影音下載MP3

△ 可以在這裡貼上 YouTube 的網址，就能將線上影音轉成 MP3 檔案唷！

AceThinker Music Recorder 電腦錄音、電台錄音與線上影音下載MP3

△ 最後還有音樂電台功能，可以直接在線上聽廣播，喜歡的內容也可以直接錄製下來唷！

https://acethinker.com/music-recorder

Windows 免安裝版：
AceThinker Music Recorder 1.1.2.7z（GOOGLE下載）
AceThinker Music Recorder 1.1.2.7z（1DRV下載）
AceThinker Music Recorder 1.1.2.7z（MEDIAFIRE下載）
AceThinker Music Recorder 1.1.2.7z（RAPIDGATOR下載）
AceThinker Music Recorder 1.1.2.7z（MEGA下載）
檔案大小：25.28 MB

Mac 版本：
AceThinker Music Recorder.pkg（GOOGLE下載）
AceThinker Music Recorder.pkg（1DRV下載）
AceThinker Music Recorder.pkg（MEDIAFIRE下載）
AceThinker Music Recorder.pkg（RAPIDGATOR下載）
AceThinker Music Recorder.pkg（MEGA下載）
檔案大小：12.21 MB

限時免費 AceThinker Music Recorder 電腦錄音、電台錄音與線上影音下載 MP3（Windows、Mac） 相關文章

訪客留言

限時免費 AceThinker Music Recorder 電腦錄音、電台錄音與線上影音下載 MP3（Windows、Mac） 參考資料

金泰亨(韓國藝人) - 维基百科，自由的百科全书
金泰亨（朝鮮語：김태형 Kim Tae Hyung，1995年12月30日－），藝名V（韓語：뷔；日语：ブイ）。韓國男藝人，為韓國男子團體防彈少年團的成員，在團內擔任副唱，為第六&nbsp;...
免費軟體 – 免費資源網路社群
2016 年著名的俄國安全軟體開發商卡巴斯基（Kaspersky）在中國市場先推出 Kaspersky Free 免費版防毒軟體，隔年便將此產品推廣到全世界，台灣官網也有提供卡巴斯基免費防毒軟體下載，應該有成功搶佔到不少市占率。
V LIVE - 我的頁面
京畿道城南市盆唐區佛亭路6 NAVER Green Factory 463-867 代表電話: 1588-3820 電子郵件: naver_market@naver.com 交易方式平台V LIVE App /www.vlive.tv.
YouTube
Share your videos with friends, family, and the world.
影視編輯、轉檔、影音播放軟體 – 重灌狂人
2020/3/22 · OBS 是個免費影音串流直播工具，可支援 YouTube, Twitch, Facebook…等三十多個影音平台，讓我們輕鬆將電腦中的影片、視窗畫面、遊戲畫面或攝影機、麥克風等裝置的即時影像與內容轉播出去。可設定多個不同的「場景」，每個場景可以事先安排好要顯示哪些圖檔、字幕、 ...
原價39.95美元的專業錄音軟體「Acethinker Music Recorder ...
「Acethinker Music Recorder」是一套功能強大的錄音工具，它可以幫你 ... 目前這套軟體限時免費中，活動只到2017/8/31，趕快來下載吧！ ... 錄下電腦中系統及麥克風的聲音; YouTube影片直接轉成MP3; 網路電台 ... 完全免費、功能強大的螢幕錄影/影音直播/遊戲實況轉播工具—OBS Studio 25.0.1 中文版(含使用教學)&nbsp;...
免費資源網路社群 – 免費資源指南，每日網路資訊與科技新知
2019/11/12 · 在新冠肺炎疫情期間可能會減少外出的頻率，但如果有網路，其實有非常多的線上免費資源可以善加利用，例如 BroadwayHD 百老匯音樂劇串流平台就推出七天免費試用，讓喜愛欣賞舞台表演的觀眾即使無法親臨現場，依然有絕佳的網路觀賞體驗。 當然還有各種大家熟悉的串流 ...
V - 維基百科，自由的百科全書 - Wikipedia
它在伊特魯里亞語中的發音是[u]；但是因為拉丁語缺乏表達[w]的字母，羅馬人把V用來表達[w]和[u]。在羅曼語系中，V用來表達從[w]中發展而來的[v]，就像德語字母W，&nbsp;...
免費手機錄音筆軟體 3款高音質 voice recorder android app - 電腦玩物
「 OpenShot 」是開源免費的軟體，並且目前都還常常更新，可以使用在商業用途，內建了許多影片編輯、音軌編輯、影音特效、轉檔輸出的功能，全部都免費可用，甚至還有中文版，或許比起限時免費下載的威力導演精簡版，直接使用「 OpenShot 」是更好的 ...
免費序號贈送！Acethinker Music Recorder 多功能錄音、音樂裁 ...
Acethinker Music Recorder 多功能錄音、音樂裁切編輯、MP3 下載工具（繁體中文版） ... 等功能，其中的錄音功能除了能自選音源裝置之外，還能同時錄下外接音源與電腦本身發出 ... 只要用關鍵字搜尋曲名或歌手名稱，即可線上收聽或下載你要的歌曲。 ... 最新PotPlayer 影音播放器繁體中文版下載 &middot; [Android 模擬器]&nbsp;...