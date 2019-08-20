交通部觀光局 2019 年「擴大秋冬國民旅遊」9 月～12 月申請計畫又開跑啦，此次共推出 4 種方案，其中最吸引人的就是每人每房最高可補助 1000 元，週日至週五適用，還有許多加碼活動、全台遊樂園優惠也一並推出，到底優惠有哪些？出去玩要如何申請補助？小編幫大家整理了懶人包，看完這篇，就可以準備規劃個家庭小旅行，補助不用白不用～一起來看看如何申請。

補助內容有什麼？

共有四種方案，分別為「團體」、「個人」、「遊樂園」及「觀光活動優惠」。

方案一：團體旅遊看這邊

補助內容：

每人每日補助 500 元

如何申請：

參加旅行社包裝之行程，或請旅行社安排客製化行程，補助申請由「旅行社」（非民眾自行申請）檢附相關文件申請。

限制：

1. 行程需達 2 天 1 夜以上（放假日未超過一天）

2. 每團須達 10 人以上

3. 每團獎助上限 3 萬元

例外：

符合以下其中一項，補助上限可達 5 萬元（該團人數達 15 人以上）

前往

- 40 小鎮

- 觀光工廠

- 休閒農場

- 部落心旅遊

- 環境教育場所

- 入住星級旅館

- 團員半數超過 60 歲以上

- 企業員工旅遊

加碼補助：

離島 or 三天兩夜（放假日未超過一天），每人每日補助 1000 元，獎助上限 7 萬元（該團人數 15 人以上）

* 每團補助上限 3 萬元、5 萬元、7 萬元只能擇一申請

方案二：自由行住宿補助看這邊

補助內容：

每房補助 1000 元

如何申請：

直接向有參與補助的旅館民宿預訂房間，並於台灣旅宿網上傳身份證明文件，入住時可直接享有費用折抵。

申請頁面：https://fallwintertour.tbroc.gov.tw/customer_apply_page

限制：

1. 每人僅限補助一次

2. 週日至週五入住才算數

3. 週六、中秋、國慶連續假期不適用

加碼補助：

不分平假日前往離島，每房可再折抵 1000 元。

方案三：12 歲以下，遊樂園優惠看這邊

補助內容：

12 歲以下兒童每人免費入園 1 次

如何申請：

至各遊樂園主題窗口購票

1. 繳交健保卡影本簽名（長輩、師長可代簽）、聯絡電話

2. 出示健保卡正本

限制：

1. 不分平假日

2. 不含旅行社代收轉付者

3. 限本國國民

全台 23 家補助遊樂園名單：





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方案四：公協會辦理觀光優惠活動

補助內容：

獎助旅行業、旅宿業、遊樂業或相關的公協會辦理觀光優惠活動，經費總額 5,000 萬元

限制：

每案補助比例上限 80% 額度上限 100 萬元

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