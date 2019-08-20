2019 擴大秋冬國民旅遊，一看就懂終極懶人包

2019-08-20 06:22:16 9M87

擴大秋冬國民旅遊2019

交通部觀光局 2019 年「擴大秋冬國民旅遊」9 月～12 月申請計畫又開跑啦，此次共推出 4 種方案，其中最吸引人的就是每人每房最高可補助 1000 元，週日至週五適用，還有許多加碼活動、全台遊樂園優惠也一並推出，到底優惠有哪些？出去玩要如何申請補助？小編幫大家整理了懶人包，看完這篇，就可以準備規劃個家庭小旅行，補助不用白不用～一起來看看如何申請。

觀光局旅遊補助2019申請

補助內容有什麼？

共有四種方案，分別為「團體」、「個人」、「遊樂園」及「觀光活動優惠」。

方案一：團體旅遊看這邊

補助內容：
每人每日補助 500 元

如何申請：
參加旅行社包裝之行程，或請旅行社安排客製化行程，補助申請由「旅行社」（非民眾自行申請）檢附相關文件申請。

限制：
1. 行程需達 2 天 1 夜以上（放假日未超過一天）
2. 每團須達 10 人以上
3. 每團獎助上限 3 萬元

例外：
符合以下其中一項，補助上限可達 5 萬元（該團人數達 15 人以上）

前往
- 40 小鎮
- 觀光工廠
- 休閒農場
- 部落心旅遊
- 環境教育場所
- 入住星級旅館
- 團員半數超過 60 歲以上
- 企業員工旅遊

加碼補助：
離島 or 三天兩夜（放假日未超過一天），每人每日補助 1000 元，獎助上限 7 萬元（該團人數 15 人以上）

* 每團補助上限 3 萬元、5 萬元、7 萬元只能擇一申請

方案二：自由行住宿補助看這邊

補助內容：
每房補助 1000 元

如何申請：
直接向有參與補助的旅館民宿預訂房間，並於台灣旅宿網上傳身份證明文件，入住時可直接享有費用折抵。
申請頁面：https://fallwintertour.tbroc.gov.tw/customer_apply_page

限制：
1. 每人僅限補助一次
2. 週日至週五入住才算數
3. 週六、中秋、國慶連續假期不適用

加碼補助：
不分平假日前往離島，每房可再折抵 1000 元。

方案三：12 歲以下，遊樂園優惠看這邊

2019旅遊補助飯店查詢

補助內容：
12 歲以下兒童每人免費入園 1 次

如何申請：
至各遊樂園主題窗口購票
1. 繳交健保卡影本簽名（長輩、師長可代簽）、聯絡電話
2. 出示健保卡正本

限制：
1. 不分平假日
2. 不含旅行社代收轉付者
3. 限本國國民

全台 23 家補助遊樂園名單：

新北市 野柳海洋世界
雲仙樂園
桃園市 小人國
新竹縣 六福村
小叮噹科學主題樂園
萬瑞森林遊樂區
苗栗縣 香格里拉樂園
西湖度假村
台中市 麗寶樂園
東勢林場遊樂區
南投縣 衫林溪森林生態度假園區
泰雅度假村
九族文化村
雲林縣 劍湖山
台南市 頑皮世界
尖山埤江南渡假村
高雄市 義大世界
屏東縣 大路觀主題樂園
小墾丁渡假村
宜蘭縣 綠舞莊園日式主題遊樂區
花蓮縣 遠雄海洋公園
怡園渡假村
臺東縣 台東原生應用植物園

資訊來源：台灣好樂園

方案四：公協會辦理觀光優惠活動

補助內容：
獎助旅行業、旅宿業、遊樂業或相關的公協會辦理觀光優惠活動，經費總額 5,000 萬元

限制：
每案補助比例上限 80% 額度上限 100 萬元

https://admin.taiwan.net.tw/FileUploadCategoryListC005100.aspx?CategoryID=e37e4a45-85b3-4baa-a555-02d9d80e797a&appname=FileUploadCategory5109

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