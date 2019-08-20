交通部觀光局 2019 年「擴大秋冬國民旅遊」9 月～12 月申請計畫又開跑啦，此次共推出 4 種方案，其中最吸引人的就是每人每房最高可補助 1000 元，週日至週五適用，還有許多加碼活動、全台遊樂園優惠也一並推出，到底優惠有哪些？出去玩要如何申請補助？小編幫大家整理了懶人包，看完這篇，就可以準備規劃個家庭小旅行，補助不用白不用～一起來看看如何申請。
補助內容有什麼？
共有四種方案，分別為「團體」、「個人」、「遊樂園」及「觀光活動優惠」。
方案一：團體旅遊看這邊
補助內容：
每人每日補助 500 元
如何申請：
參加旅行社包裝之行程，或請旅行社安排客製化行程，補助申請由「旅行社」（非民眾自行申請）檢附相關文件申請。
限制：
1. 行程需達 2 天 1 夜以上（放假日未超過一天）
2. 每團須達 10 人以上
3. 每團獎助上限 3 萬元
例外：
符合以下其中一項，補助上限可達 5 萬元（該團人數達 15 人以上）
前往
- 40 小鎮
- 觀光工廠
- 休閒農場
- 部落心旅遊
- 環境教育場所
- 入住星級旅館
- 團員半數超過 60 歲以上
- 企業員工旅遊
加碼補助：
離島 or 三天兩夜（放假日未超過一天），每人每日補助 1000 元，獎助上限 7 萬元（該團人數 15 人以上）
* 每團補助上限 3 萬元、5 萬元、7 萬元只能擇一申請
方案二：自由行住宿補助看這邊
補助內容：
每房補助 1000 元
如何申請：
直接向有參與補助的旅館民宿預訂房間，並於台灣旅宿網上傳身份證明文件，入住時可直接享有費用折抵。
申請頁面：https://fallwintertour.tbroc.gov.tw/customer_apply_page
限制：
1. 每人僅限補助一次
2. 週日至週五入住才算數
3. 週六、中秋、國慶連續假期不適用
加碼補助：
不分平假日前往離島，每房可再折抵 1000 元。
方案三：12 歲以下，遊樂園優惠看這邊
補助內容：
12 歲以下兒童每人免費入園 1 次
如何申請：
至各遊樂園主題窗口購票
1. 繳交健保卡影本簽名（長輩、師長可代簽）、聯絡電話
2. 出示健保卡正本
限制：
1. 不分平假日
2. 不含旅行社代收轉付者
3. 限本國國民
全台 23 家補助遊樂園名單：
|新北市
|野柳海洋世界
|雲仙樂園
|桃園市
|小人國
|新竹縣
|六福村
|小叮噹科學主題樂園
|萬瑞森林遊樂區
|苗栗縣
|香格里拉樂園
|西湖度假村
|台中市
|麗寶樂園
|東勢林場遊樂區
|南投縣
|衫林溪森林生態度假園區
|泰雅度假村
|九族文化村
|雲林縣
|劍湖山
|台南市
|頑皮世界
|尖山埤江南渡假村
|高雄市
|義大世界
|屏東縣
|大路觀主題樂園
|小墾丁渡假村
|宜蘭縣
|綠舞莊園日式主題遊樂區
|花蓮縣
|遠雄海洋公園
|怡園渡假村
|臺東縣
|台東原生應用植物園
資訊來源：台灣好樂園
方案四：公協會辦理觀光優惠活動
補助內容：
獎助旅行業、旅宿業、遊樂業或相關的公協會辦理觀光優惠活動，經費總額 5,000 萬元
限制：
每案補助比例上限 80% 額度上限 100 萬元
https://admin.taiwan.net.tw/FileUploadCategoryListC005100.aspx?CategoryID=e37e4a45-85b3-4baa-a555-02d9d80e797a&appname=FileUploadCategory5109