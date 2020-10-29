你以為「安心旅遊國旅補助」在 10 月底就結束了嗎？那你就錯了！因為另一版安心遊 2.0 來囉！民間觀光業者「中台灣觀光產業聯盟」與全台超過 400 間旅宿業者合作，推出了「安心遊 2.0 住宿進擊券」活動，預計發出 1000 萬張 500 元的進擊住宿券給消費者使用，從北、中、南到離島，有在活動網站上登記的飯店、民宿、觀光旅館都能使用。民眾只要上安心遊 2.0 官網查詢有參加本活動的觀光旅館、旅館或民宿，就可直接申請 500 元進擊住宿券，不用上傳身分證，使用期限從 11 月 1 號到 12 月 31 號為止，就讓我們往下看如何申請進擊住宿券吧！（目前因眾多民眾熱烈反應，網站跑得比較慢，請大家耐心等候）

領取進擊住宿券活動辦法

1 . 查詢合作旅宿：在安心遊 2.0 官網查詢有參加活動的飯店、民宿、觀光旅館。合作旅宿業者查詢：點我查詢

2 . 電話訂房：直接向有參加活動的旅宿店家打電話訂房。

3 . 填寫「入住登記表單」：旅客訂房完成後，便可到活動官網「入住登記表單」中寫填資料，資料填寫完畢後，就會收到系統發給你的 E-mail 確認通知信件。

4 . 辦理入住：到飯店辦理入住時，飯店會要求你出示 E-mail 確認身分，確認無誤便可享有 500 元住宿折抵優惠！

旅客電話訂房完成後，便可到活動官網「入住登記表單」中填寫資料，且不用上傳身份證比政府推出的更方便。（目前因眾多民眾熱烈反應，網站跑得比較慢，請大家耐心等候）

住宿進擊券可搭配政府推出的優惠嗎？

「安心遊 2.0」住宿進擊券是可與中央政府或地方政府推出的旅遊補助一同使用的，例如地方政府補助 800、安心遊再補助 500，可讓民眾享有 1300 元的優惠，住宿進擊券有效日期只到 2021 年 12 月 31 日喔！

安心遊 2.0 與之前政府所推出的安心旅遊有什麼不一樣嗎？

安心遊 2.0 比政府推出的安心旅遊更便利的優點如下：



無需上傳身份證件

更容易操作

不限每人使用次數

外國人也能適用

訂房後須登錄回報入住日期與旅宿名稱

使用住宿進擊券還能抽 iPhone 12 !

抽獎資格：於官網填寫「入住登記表單」且確實入住的民眾即可獲得抽獎資格，入住次數越多，中獎機率越大。

抽獎活動：

