安心旅遊 2.0 即將在 11月 1 號正式開跑囉！教你如何領取 500 元住宿進擊券！

你以為「安心旅遊國旅補助」在 10 月底就結束了嗎？那你就錯了！因為另一版安心遊 2.0 來囉！民間觀光業者「中台灣觀光產業聯盟」與全台超過 400 間旅宿業者合作，推出了「安心遊 2.0 住宿進擊券」活動，預計發出 1000 萬張 500 元的進擊住宿券給消費者使用，從北、中、南到離島，有在活動網站上登記的飯店、民宿、觀光旅館都能使用。民眾只要上安心遊 2.0 官網查詢有參加本活動的觀光旅館、旅館或民宿，就可直接申請 500 元進擊住宿券，不用上傳身分證，使用期限從 11 月 1 號到 12 月 31 號為止，就讓我們往下看如何申請進擊住宿券吧！（目前因眾多民眾熱烈反應，網站跑得比較慢，請大家耐心等候）

領取進擊住宿券活動辦法

安心旅遊 2.0 即將在 11月 1 號正式開跑囉！教你如何領取 500 元住宿進擊券！

1 . 查詢合作旅宿：在安心遊 2.0 官網查詢有參加活動的飯店、民宿、觀光旅館。合作旅宿業者查詢：點我查詢
2 . 電話訂房：直接向有參加活動的旅宿店家打電話訂房。
3 . 填寫「入住登記表單」：旅客訂房完成後，便可到活動官網「入住登記表單」中寫填資料，資料填寫完畢後，就會收到系統發給你的 E-mail 確認通知信件。
4 . 辦理入住：到飯店辦理入住時，飯店會要求你出示 E-mail 確認身分，確認無誤便可享有 500 元住宿折抵優惠！

安心旅遊 2.0 即將在 11月 1 號正式開跑囉！教你如何領取 500 元住宿進擊券！

旅客電話訂房完成後，便可到活動官網「入住登記表單」中填寫資料，且不用上傳身份證比政府推出的更方便。（目前因眾多民眾熱烈反應，網站跑得比較慢，請大家耐心等候）

住宿進擊券可搭配政府推出的優惠嗎？

安心旅遊 2.0 即將在 11月 1 號正式開跑囉！教你如何領取 500 元住宿進擊券！

「安心遊 2.0」住宿進擊券是可與中央政府或地方政府推出的旅遊補助一同使用的，例如地方政府補助 800、安心遊再補助 500，可讓民眾享有 1300 元的優惠，住宿進擊券有效日期只到 2021 年 12 月 31 日喔！

安心遊 2.0 與之前政府所推出的安心旅遊有什麼不一樣嗎？

安心遊 2.0 比政府推出的安心旅遊更便利的優點如下：

  • 無需上傳身份證件
  • 更容易操作
  • 不限每人使用次數
  • 外國人也能適用
  • 訂房後須登錄回報入住日期與旅宿名稱

使用住宿進擊券還能抽 iPhone 12 !

安心旅遊 2.0 即將在 11月 1 號正式開跑囉！教你如何領取 500 元住宿進擊券！

抽獎資格：於官網填寫「入住登記表單」且確實入住的民眾即可獲得抽獎資格，入住次數越多，中獎機率越大。

抽獎活動：

  • 「第一波」抽獎活動期間從即日起至 2021/1/31（日）止。
  • 「第一波」抽獎日期為 2021/02/05（五），抽獎活動於本會總部進行（會偕同律師進行抽獎見證及錄影存證、不對外開放）
  • 中獎名單將於 2021/02/08（一）公佈於官網及粉絲專頁，請中獎者務必留意中獎資訊息、並須於 2021/02/28（日）前私訊臉書小編、洽詢領獎事宜。
凡未於期間內申領，或不接受依法繳納應扣繳稅額或開立（免）扣繳憑單者，均視同自動放棄得獎權利，更多抽獎詳情活動內容：請點我

安心遊 2.0 相關資訊連結（目前因眾多民眾熱烈反應，網站跑得比較慢，請大家耐心等候）：

安心遊 2.0 官網：點我前往
合作業者查詢：點我前往
旅客登記住宿券：點我前往
安心旅遊諮詢專線：0800-211734 （每日 08:30 – 16:30）

安心遊 2.0 即將在 11月 1 號正式開跑囉！教你如何領取 500 元住宿進擊券！ 相關文章

訪客留言

安心遊 2.0 即將在 11月 1 號正式開跑囉！教你如何領取 500 元住宿進擊券！ 參考資料

TCDraftPost 2 | Po3C
TCDraftPost 2,user posted image一款Windows XP縮身工具，主要功能有，自定義縮減和創建ISO中所有的套件，可以工作在每個版本的Windows XP，支持SP2，以免造成混亂，這是為預安裝而訂製的，有別於XPlite 安裝後再進行自...
「安心旅遊補助2.0」來了！民間業者發500元住宿券，使用次數 ...
18 小時前 — 民間業者自行發起500元的「安心旅遊2.0」，共400家以上的旅宿業者響應， ... 由政府發放的「安心旅遊國旅補助」即將於10月底結束，而民間觀光業者「中 ... 活動期間：109年11月1日起至110年12月31日止; 活動對象：國內自由行 ... 網站查詢有參加本活動的觀光旅館、旅館或民宿，並申請500元進擊住宿券&nbsp;...
4步驟現賺500元！千萬張「住宿進擊券」申請辦法一次看 - 聯合報
9 小時前 — 活動內容. 補助方案：預計發放新台幣500元住宿券共1000萬張。 適用對象： ... 於「安心遊2.0」活動官網查詢合作旅宿。 先至活動官網查詢參與&nbsp;...
「住宿進擊券」安心遊2.0來囉！現抵500元怎麼申請哪裡可用Q&amp;A懶人包 | Yahoo懶人卡 - Yahoo奇摩新聞
16 小時前 · 「住宿進擊券」安心遊2.0來囉！現抵500元怎麼申請哪裡可用Q&amp;A懶人包 交通部安心旅遊補助將在10月底結束，為了延續國內旅遊熱度，業者自主發起「安心遊2.0」，宣布發放面額500元、共1000萬張的「住宿進擊券」，希望能吸引民眾出遊消費。 ...
【2020旅遊補助】安心旅遊補助懶人包，搭配三倍券旅遊補助 ...
2020年7月17日 — 離島加碼1,000元的住宿補助，總計共可領取最高2,000元安心旅遊補助金 ... 紙本（200元券＊5、500元＊4，等同現金、不找零、不可用於儲值）： ... 編輯告訴大家，7月1日只要綁定信用卡，並7月15日後於KLOOK旅遊平台消費， ... 即將在7月22日正式上路的藝FUN券，限量200萬組，為避免有搶票情形，將&nbsp;...
再發現。動感日月潭!, 南投縣魚池鄉水社村中山路599號, Nantouhsien (2020)
系列活動即將開跑!!! 準備好與我們一起度過最熱血的秋天了嗎？ 我們在日月潭等你來玩???? ????10/8 日月潭婚禮 「日月同心，愛妳愛你」 在風光明媚的日月潭見證下完婚一定能幸福一輩子 ????10/17 台灣大哥大花火音樂會 《Open Possible能所不能》
安心遊2.0開跑！免上傳證件即可「住宿省500元」(內含票券 ...
5 小時前 — 為了幫助觀光產業紓困，交通部觀光局從七月開始推出安心旅遊補助，不過補助即將在本月底結束，不少旅宿業者擔憂，一但補助結束，恐又會跌&nbsp;...
一次弄懂｜安心旅遊補助、安心遊2.0申請【補助期限、金額 ...
原傳出政府將推新一波秋冬旅遊補助，但並無後續消息，民間因此自行發起「安心遊2.0」住宿補助活動，結合了全台400多住宿業者，提供每晚500元住宿補貼。
朝陽實習旅行社 - Posts | Facebook
紙本券方面，將於7月1日至官網開放預購，7月15日至指定超商領取，或是7月15日攜帶健保卡與身分證至郵局領取。 2020.06.20更新 今（20）三倍券的官網正式上線，標明四種領券的方式，包含紙本、信用卡、電子票證與行動支付。
國旅「又補助500元」消息太振奮！安心遊2.0官網塞爆官方急 ...
1 天前 — 安心旅遊國旅補助將於10月底正式落幕，各大觀光業者擔心，補助結束後 ... ᴺᴱᵂ慧眼看天下 2020 週年慶攻略瘋狂購一波！ ... 飯店，部分業者也另外推出加碼活動，如泰安觀止可折500到1250元。 ... 住宿進擊券11/1開跑，民眾只需上網登錄即可。 ... 安心遊2.0臉書官方帳號：https://m.facebook.com/安心遊20-&nbsp;...