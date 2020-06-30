2020 旅遊住宿補助又來囉，你知道有申請才能享有嗎？因為疫情關係，除了振興三倍券之外，政府為了鼓勵大家出門觀光旅遊，推出了「安心旅遊補助」方案，補助國民每人最高 1000 住宿金，有申請的人才可享有此補助，使用期間為 7/1~10/31，這次的補助不分平假日，大家若暑期有規劃家庭旅遊的話，趕快申請起來，也別忘了將這個資訊分享給親朋好友，至於如何申請及使用？將整理在本篇文章下方：

申請資格

1. 適用對象：

自由行旅客

（散客）2. 以下對象

不適用

本補助：- 團體旅遊（如旅行社、遊覽車、企業員工、校外教學、進香團、里民活動…等）不補助。- 非本國國民不補助。

如何申請安心旅遊補助？

使用補助前，必須先上傳個人身分證明文件，點擊「上傳證件 /拍攝證件」將身分證或健保卡正面清晰且無反光檔案上傳或拍照上傳。

（PS 上傳之個人身分文件僅供本次旅遊補助核銷之用，並依相關法令規範辦理，請放心上傳。）

點擊「下一步」進入圖片裁切，圖片可調整大小或翻轉，請調整要上傳之“完整”證件圖片對準在紅色框內，完成後點擊「確定送出」。

接下來，輸入姓名（中文）及手機號碼，並核對身分證字號，若證號不對，表示照片不夠清晰，請重新操作上傳證件的步驟。

輸入的手機號碼將供入住核對使用，如手機號碼錯誤或不實恐將造成無法獲得補助。

看到上方畫面，恭喜你 ~ 就代表申請成功囉。

如何領取補助金？

1. 使用折抵身分證字號之旅客本人必須入住。

2. 同上方申請步驟：旅客於入住前或入住當日至「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」網頁專區，掃描並上傳身分證或健保卡（任一）正面圖檔，建立旅客資料檔案。（健保卡無照片亦可）

3. 旅客入住時須提示身分證或健保卡正本（任一）供旅宿業者核對是否本人入住。

4. 旅宿業者應現場折抵住宿費，再向其所在地直轄市、縣(市)政府請領補助費用，不得等直轄市、縣(市)政府核撥款項後再匯款給旅客。

可以在 Agoda、Booking.com、Airbnb 訂房網站訂房嗎？

不行，考量以下因素不開放國際訂房平台之訂房通路：

1. 本活動係因應疫情影響我國觀光產業，以振興及扶植國內觀光產業業者為主要對象。

2. 平台內之房源並非全部為合法旅宿或本國旅宿，為保障消費者住宿安全及權益，故不開放。

可以搭配三倍券使用嗎？

可以，經濟部就振興三倍券可使用於旅遊相關消費，旅客參加安心旅遊各項優惠措施均可搭配振興三倍券使用，即：旅客可使用振興三倍券支付折抵住宿費最高1,000元以外的房價餘額。惟仍需注意紙本實體券及行動支付等使用規範，有關振興三倍券相關問題，可洽經濟部1988諮詢專線。

符合的補助旅宿、民宿、飯店業者有哪些？

不分平假日，入住全臺灣 22 個縣市（包含離島）有參加本活動且領有營業執照或旅宿登記證之旅宿業，可以到專屬網站查詢符合的旅宿業者，每房現場折抵住宿費最高 1,000 元，須用 1 位入住旅客的身分證字號申請，每一身分證字號限使用 1 次。

離島加碼補助

加碼補助：限在離島使用。

1. 離島包含金門、馬祖、澎湖、綠島、蘭嶼、小琉球。

2. 不分平假日皆適用。

3. 得再多使用 1 次折抵，每房現場折抵住宿費最高 1,000 元，須用 1 位入住旅客的身分證字號申請，每一身分證字號限使用 1 次。

3、基本補助與加碼補助不限使用順序，但不得在同一日同時使用，需分次使用。

舉例說明：

(1) 星期五入住臺南、星期六入住澎湖，或者星期五入住澎湖、星期六入住臺南，可以先於星期五使用1次補助，星期六再使用1次加碼補助。

(2) 星期五、星期六連續入住澎湖兩晚，或者星期五入住澎湖、星期六入住金門，可以先於星期五使用1次補助，星期六再使用1次加碼補助。

安心旅遊補助申請頁面：

https://funtour.tbroc.gov.tw/customer_apply_page