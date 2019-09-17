擴大秋冬國旅除了補助住宿費每晚 1000 元之外，你知道還有「夜市抵用券」可以拿嗎？針對自由行的旅客，每房可領夜市抵用券 200 元，全台灣可以使用的夜市有 84 個，讓大家出去有得住、有得玩又有得吃！到底夜市抵用券怎麼拿？有沒有使用限制？要不要申請？小編幫大家準備了懶人包，看完馬上懂！還沒訂房的，先來看看：2019 擴大秋冬國民旅遊，一看就懂終極懶人包
夜市抵用券怎麼拿？如何領取？領取條件：有申請住宿補助，並上網登錄者
領取限制：每房一張
面額：50 元 4 張，共 200 元
領取辦法：直接向旅宿業者領取
夜市抵用券可以跨區使用嗎？使用限制為合？
使用限制：
不可跨區使用（例如：北部領取，只能北部使用）
北部：北北基－桃園
中部：苗栗－雲林
南部：嘉義 - 屏東
＊東部、離島地區領取的抵用券可跨區使用無限制
使用期限：2019/12/31 止
有哪些夜市可用？
北部：
- 八斗子夜市
- 愛四路夜市
- 廟口夜市
- 饒河夜市
- 臨江街夜市
- 遼寧夜市
- 雙城夜市
- 華西夜市
- 梧州夜市
- 廣州夜市
- 西昌夜市
- 艋舺夜市
- 南機場夜市
- 寧夏夜市
- 延三夜市
- 大龍夜市
- 士林夜市
- 景美夜市
- 板橋湳雅夜市
- 新北興仁夜市
- 樂華觀光夜市
- 安和國際觀光夜市
- 汐止觀光夜市
- 桃園觀光夜市
- 中壢夜市
- 興仁花園夜市
- 龍潭觀光夜市
- 樹林頭觀光夜市
中部：
- 逢甲夜市
- 大甲夜市
- 昌平夜市
- 旱溪夜市
- 中華路觀光夜市
- 太原夜市
- 忠孝路觀光夜市
- 大慶夜市
- 鹿港果菜市場附設臨時夜市
- 田尾夜市
- 魚市場夜市
- 斗南鎮中興夜市
- 古坑夜市
- 嘉義市文化路夜市
南部：
- 中興里夜市
- 佳里傳統夜市
- 新市傳統夜市
- 禹帝宮鹽行夜市
- 後壁厝夜市
- 長安路夜市
- 學甲區傳統夜市
- 復華夜市
- 樺谷夜市
- 安中傳統夜市
- 六甲夜市
- 鄭仔寮花園夜市
- 臺南市官田區隆田夜市
- 臺南市白河區國泰路夜市
- 臺南市鹽水區鹽水夜市
- 六合夜市
- 南華夜市
- 忠孝二路夜市
- 興中路夜市
- 光華夜市
- 自強夜市
- 林靖夜市
- 喜峰街夜市
- 三民夜市
- 前鎮夜市
- 凱旋青年夜市
- 第四攤集場(鹽埕街)
- 興達港
- 蚵仔寮
- 吉林夜市美食街
- 瑞光夜市
東部：
- 清溝夜市
- 冬山夜市
- 羅東觀光夜市
- 宜蘭市東門觀光夜市
- 花蓮東大門夜市
- 台東觀光夜市
離島：
- 2019高粱老街風獅爺文化季
- 芋頭節
- 木棉道創意市集
- 後浦16藝文特區
- 文澳市場(原址)