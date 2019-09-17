夜市抵用券怎麼拿？懶人包 200 元讓你花 9/16 發放限量 290 萬張

2019-09-17 16:18:47 9M87

夜市抵用券200元

擴大秋冬國旅除了補助住宿費每晚 1000 元之外，你知道還有「夜市抵用券」可以拿嗎？針對自由行的旅客，每房可領夜市抵用券 200 元，全台灣可以使用的夜市有 84 個，讓大家出去有得住、有得玩又有得吃！到底夜市抵用券怎麼拿？有沒有使用限制？要不要申請？小編幫大家準備了懶人包，看完馬上懂！還沒訂房的，先來看看：2019 擴大秋冬國民旅遊，一看就懂終極懶人包

夜市抵用券怎麼拿？如何領取？

領取條件：有申請住宿補助，並上網登錄者
領取限制：每房一張
面額：50 元 4 張，共 200 元
領取辦法：直接向旅宿業者領取

夜市抵用券可以跨區使用嗎？使用限制為合？

夜市抵用券怎麼拿

使用限制：
不可跨區使用（例如：北部領取，只能北部使用）
北部：北北基－桃園
中部：苗栗－雲林
南部：嘉義 - 屏東
＊東部、離島地區領取的抵用券可跨區使用無限制

使用期限：2019/12/31 止

有哪些夜市可用？

北部：

  • 八斗子夜市
  • 愛四路夜市
  • 廟口夜市
  • 饒河夜市
  • 臨江街夜市
  • 遼寧夜市
  • 雙城夜市
  • 華西夜市
  • 梧州夜市
  • 廣州夜市
  • 西昌夜市
  • 艋舺夜市
  • 南機場夜市
  • 寧夏夜市
  • 延三夜市
  • 大龍夜市
  • 士林夜市
  • 景美夜市
  • 板橋湳雅夜市
  • 新北興仁夜市
  • 樂華觀光夜市
  • 安和國際觀光夜市
  • 汐止觀光夜市
  • 桃園觀光夜市
  • 中壢夜市
  • 興仁花園夜市
  • 龍潭觀光夜市
  • 樹林頭觀光夜市

中部：

  • 逢甲夜市
  • 大甲夜市
  • 昌平夜市
  • 旱溪夜市
  • 中華路觀光夜市
  • 太原夜市
  • 忠孝路觀光夜市
  • 大慶夜市
  • 鹿港果菜市場附設臨時夜市
  • 田尾夜市
  • 魚市場夜市
  • 斗南鎮中興夜市
  • 古坑夜市
  • 嘉義市文化路夜市

南部：

  • 中興里夜市
  • 佳里傳統夜市
  • 新市傳統夜市
  • 禹帝宮鹽行夜市
  • 後壁厝夜市
  • 長安路夜市
  • 學甲區傳統夜市
  • 復華夜市
  • 樺谷夜市
  • 安中傳統夜市
  • 六甲夜市
  • 鄭仔寮花園夜市
  • 臺南市官田區隆田夜市
  • 臺南市白河區國泰路夜市
  • 臺南市鹽水區鹽水夜市
  • 六合夜市
  • 南華夜市
  • 忠孝二路夜市
  • 興中路夜市
  • 光華夜市
  • 自強夜市
  • 林靖夜市
  • 喜峰街夜市
  • 三民夜市
  • 前鎮夜市
  • 凱旋青年夜市
  • 第四攤集場(鹽埕街)
  • 興達港
  • 蚵仔寮
  • 吉林夜市美食街
  • 瑞光夜市

東部：

  • 清溝夜市
  • 冬山夜市
  • 羅東觀光夜市
  • 宜蘭市東門觀光夜市
  • 花蓮東大門夜市
  • 台東觀光夜市

離島：

  • 2019高粱老街風獅爺文化季
  • 芋頭節
  • 木棉道創意市集
  • 後浦16藝文特區
  • 文澳市場(原址)

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