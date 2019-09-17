擴大秋冬國旅除了補助住宿費每晚 1000 元之外，你知道還有「夜市抵用券」可以拿嗎？針對自由行的旅客，每房可領夜市抵用券 200 元，全台灣可以使用的夜市有 84 個，讓大家出去有得住、有得玩又有得吃！到底夜市抵用券怎麼拿？有沒有使用限制？要不要申請？小編幫大家準備了懶人包，看完馬上懂！還沒訂房的，先來看看：2019 擴大秋冬國民旅遊，一看就懂終極懶人包

夜市抵用券怎麼拿？如何領取？

領取條件：

有申請住宿補助，並上網登錄者

領取限制：

每房一張

面額：

50 元 4 張，共 200 元

領取辦法：

直接向旅宿業者領取

夜市抵用券可以跨區使用嗎？使用限制為合？

使用限制：

不可跨區使用（例如：北部領取，只能北部使用）

北部：北北基－桃園

中部：苗栗－雲林

南部：嘉義 - 屏東

＊東部、離島地區領取的抵用券可跨區使用無限制

使用期限：2019/12/31 止

有哪些夜市可用？

北部：

八斗子夜市

愛四路夜市

廟口夜市

饒河夜市

臨江街夜市

遼寧夜市

雙城夜市

華西夜市

梧州夜市

廣州夜市

西昌夜市

艋舺夜市

南機場夜市

寧夏夜市

延三夜市

大龍夜市

士林夜市

景美夜市

板橋湳雅夜市

新北興仁夜市

樂華觀光夜市

安和國際觀光夜市

汐止觀光夜市

桃園觀光夜市

中壢夜市

興仁花園夜市

龍潭觀光夜市

樹林頭觀光夜市

中部：

逢甲夜市

大甲夜市

昌平夜市

旱溪夜市

中華路觀光夜市

太原夜市

忠孝路觀光夜市

大慶夜市

鹿港果菜市場附設臨時夜市

田尾夜市

魚市場夜市

斗南鎮中興夜市

古坑夜市

嘉義市文化路夜市

南部：

中興里夜市

佳里傳統夜市

新市傳統夜市

禹帝宮鹽行夜市

後壁厝夜市

長安路夜市

學甲區傳統夜市

復華夜市

樺谷夜市

安中傳統夜市

六甲夜市

鄭仔寮花園夜市

臺南市官田區隆田夜市

臺南市白河區國泰路夜市

臺南市鹽水區鹽水夜市

六合夜市

南華夜市

忠孝二路夜市

興中路夜市

光華夜市

自強夜市

林靖夜市

喜峰街夜市

三民夜市

前鎮夜市

凱旋青年夜市

第四攤集場(鹽埕街)

興達港

蚵仔寮

吉林夜市美食街

瑞光夜市

東部：

清溝夜市

冬山夜市

羅東觀光夜市

宜蘭市東門觀光夜市

花蓮東大門夜市

台東觀光夜市

離島：