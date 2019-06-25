小米於今日（6/25）同步發表「小米體重計 2 」及「米家 LED 充電式檯燈」兩款生活居家新品。「小米體重計 2」可測量細微至 50g 的變化，此外也可以測量 100g 以上的物品重量。「米家 LED 充電式檯燈」具備三種色溫可切換，具備 120 度燈頭調節，充電後最高可連續照明超過 40 小時。「小米體重計 2」售價新台幣 395 元，「米家 LED 充電式檯燈」售價新台幣 495 元，將於 7/9 到 7/15 日小米旅行季同步開賣。

小米體重計 2

小米體重計 2 售價 NT$ 395 （HK$ 99），具有高精準度壓力感應器、秤人秤物雙模式（物品需 100 克以上 ）、理想體重即時測算、身體平衡力評估，搭配小米 APP 可以隨時看身體的變化紀錄。

米家 LED 充電式檯燈

米家 LED 充電式檯燈售價 NT$ 495 ，具有便利攜帶可移動的特性，可充插兩用，亮度色溫三段可調（4500K 適合讀書工作、3200K 中亮度看螢幕不刺眼、2600K 低亮度可當小夜燈），續航力上最低亮度可達 40 小時長續航，光源無可視頻閃，無藍光傷害。

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