Icecream PDF Editor 免費 PDF 編輯器，像 Word 一樣優雅編輯 PDF 內容！

2019-01-22 02:46:47 9M87
PDF編輯工具推薦

PDF 有格式固定的優勢，跨裝置開啟時具有版型不易跑掉、字型無法顯示等問題，但要編輯時卻沒有如此容易，今天跟大家分享一個 PDF 工具「Icecream PDF Editor」，除了基本的瀏覽之外，還可以輕易的編輯 PDF，支援文字編輯、插入圖片、旋轉圖片、縮放圖片、合併 PDF、插入註解等功能，使用起來就像在編輯 Word 一樣簡單，最重要是完全免費使用！如果你在尋找 PDF 編輯工具，你也可以參考另一款：Soda PDF 這才叫專業的 PDF 工具，編輯轉檔通通搞定


PDF編輯器推薦
△ Icecream PDF Editor 可以說是一款全能的 PDF 編輯器，支援簡體中文，外觀就像一般的 PDF 瀏覽工具，左側則是編輯工具列。

支援文字編輯功能

PDF Editor

△ Icecream PDF Editor 支援直接修改 PDF 中的文字，編輯顏色、大小、字型等通通沒有問題，想怎麼改就怎麼改，但是這邊有個小小不方便的地方，就是軟體本身沒有支援繁體中文，因此開啟有繁體中文的文件時，裡面的字體因為編碼問題，會變成亂碼，因此編輯字型這部分，還是有些限制的，不過若文件本身是英文、簡體中文的話就沒有問題啦！

支援內部圖片編輯

PDF如何插入圖片

△ 除了 PDF 裡面的文字之外，裡面的圖片也全部都可以編輯，包含旋轉圖片、縮放圖片、移動圖片等，一樣通通沒有問題！

支援插入圖片、新增形狀

PDF編輯工具推薦

△ 除了內建的圖片外，也可以從外部插入圖片或是新增圖形，例如：圓形、正方形、直線及指示箭頭等，當然所有形狀物件的大小、顏色、粗細都可以調整，位置也都可以隨意拖動！是不是與編輯 Word 一樣輕鬆呢～

支援插入註解

PDF可以旋轉嗎

△ 點擊左上方 Edit 編輯鈕右邊的 Annotate 就可以為 PDF 中的頁面插入註解，甚至可以插入註解印章符號等，最右邊可以看到所有註解，若頁數多的話，可以很快地找到註解內容。

直覺式調整 PDF 順序及旋轉 PDF

PDF Editor

△ 右側的欄位除了可以快速瀏覽 PDF 文件縮圖之外，還可以直接拖曳調整 PDF 順序，按下右鍵還可以旋轉 PDF、插入 PDF 頁面、刪除 PDF 頁面，以上就是 Icecream PDF Editor 全部的功能啦！我個人覺的操作起來與 Word 非常相似，是一款相當容易操作的 PDF 編輯工具，以免費的軟體來說可以算是相當強大啦！ 大家趕快收下，編輯 PDF 也可以很 Easy！

https://icecreamapps.com/Download-PDF-Editor/

免安裝版：
Icecream PDF Editor 1.17.7z（MEDIAFIRE下載）
Icecream PDF Editor 1.17.7z（ZIPPYSHARE下載）
Icecream PDF Editor 1.17.7z（GOOGLE下載）
Icecream PDF Editor 1.17.7z（本站下載）
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