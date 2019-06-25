小米手環 4 7/9 正式上市，售價新台幣 895 元

2019-06-25 14:31:22 9M87

小米手環4

剛奪下 2019 年全球腕帶型智慧穿戴裝置出貨量第一的小米，今天又帶來好消息啦，小米在台推出全新「小米手環 4」，擁有 0.95 吋的 AMOLED 全觸控螢幕，相較小米手環 3 螢幕也升級為 2.5D 耐刮玻璃面板，解析度提升 2 倍、可視區域增加 39.9%、最高亮度達 400nit、最多顯示中文達 45 字元，腕帶可與小米手環 3 共用，售價新台幣 865 元，將於 7/9 號正式在台上市。

小米手環4

AMOLED 彩色顯示螢幕

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小米手環 4 最高亮度達 400nit，陽光下也能清晰顯示。搭載 0.95 吋全觸控螢幕、2.5D 鋼化玻璃鏡面，更堅固耐磨。

全新交互介面

小米手環4

小米手環 4 重量 22.1 克超輕機身，可直接顯示通知內容，此外還能抬腕預覽通知、5 日天氣提前知道。

四種彩色灣帶可挑選

小米手環4 錶帶跟 3 可以共用嗎

腕帶與第三代通用，有石墨黑、熱力橙、深空藍及酒紅四種顏色。通過 ISO-10993-5/10 生物相容性認證、歐洲RoHS 環保認證的柔膚親膚材質，防過敏、佩戴體驗更好。

超長續航

小米手環4 & 米家LED充電式檯燈

20  天超長續航，充一次電可以用三週5ATM （ 50 公尺）防水性能

精準訓練監控

小米手環4

搭載 6 軸運動高精度感應器（三軸加速度就應器＋三軸陀螺儀），可以辨識更複雜的運動，支援戶外跑步、室內跑步、步行、鍛鍊、戶外騎車、健走、游泳，在游泳時還能自動識別自由式、蛙式、仰視、混合式、仰視等泳姿，還可以測量到游泳時的：耗時、距離、滑水次數、速度、總圈數、滑水率、消耗卡等 12  項 SWOF 游泳效率指標。另外也承襲了第三代的心率監測、睡眠監控。

更多實用功能
 
小米手環4 價格

此外還有碼錶、訊息通知、天氣顯示、鬧鐘、音樂控制等 8 種實用功能，小米手環 4 也通通具備～比較可惜的是沒有 NFC

售價與上市資訊

小米手環4

小米手環 4 售價新台幣 865 元（港幣 219 元），7/9 上午十點鐘開賣。

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