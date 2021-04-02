你還在傻傻在外頂著豔陽等垃圾車前來嗎？現在不必那麼麻煩了，就讓這款方便的「垃圾車」App 幫你省下在外等待的時間吧！垃圾車 App 是一款能讓你輕鬆掌握垃圾車準誤點即時動態的好工具，可透過 GPS 定位找到最近的清運點，還能將清運點設為垃圾車追蹤清單中，並可設定垃圾車時間提醒通知，好幫你節省多於的等待時間，另外，此 App 還有提供 iPhone 桌面小工具功能，就讓我們往下看怎麼使用吧！更多好用的垃圾車 App，請參考這篇：台灣垃圾車 App 整理！

垃圾車 App 使用說明

當我們開啟垃圾車 App 後，可點選下方的「定位」，若你是首次使用的話，請點選「使用 App 期間允許」，好讓 App 幫你自動偵測你家附近的垃圾車清運點。

定位設定完成後，地圖上便會顯示你所在地區所有的垃圾車清運點，只要將地圖拉近放大，便可查看你目前位置附近的垃圾車清運點以及清運時間。

接著你點以選隨便一個垃圾清運點，下方就會顯示該垃圾清運點的詳細資料，包括地址、時間、清運項目（一般垃圾、廚餘、回收），還有設定通知、垃圾車沿途清運路線、設為桌面小工具、導航等功能可使用。

點選「沿途清運」功能，便可得知目前這台垃圾車的即時動態資訊，並能看到垃圾車到達的時間還有多久。若剛好想睡午覺卻又怕錯過倒垃圾時間的話，可點選「設定通知」功能，你可以選擇哪幾天需要通知，並可設定提早多久通知你，真的相當方便！

垃圾車 App 桌面小工具放置教學

想查看垃圾車即時動態的話，有小工具是最方便不過了，怎們設置呢？首先長按 iPhone 主畫面任一處，接著點選左上角的「＋」＞「垃圾車」。

接著選擇小工具尺寸，共有小、中、大三種尺寸可選擇，選好後點選「加入小工具」按鈕，你便能在 iPhone 桌面上看到垃圾即時動態與時間囉！對於不喜歡浪費時間在外等待垃圾車的朋友，趕緊下載這款超方便的垃圾車 App 來使用吧！

垃圾車 App：App Store