你最近是否要購入小米家電、手機卻卡在沒優惠活動推你一把呢？好消息來啦，小米台灣從 5/6~5/10 推出「小米母親節」活動，小米台灣精選了「智慧型手機」、「智慧家電」提供優惠券，另外還有 熱門商品直降、滿額贈、加購價等優惠，要入手小米手機、家電的朋友，請別錯過這 5 天的好機會啦。



小米母親節 優惠活動懶人包

活動 活動期間 活動內容 手機優惠 05/06 10:00 ｜ 05/10 23:59 ● 直降活動 ✔ 小米10T Pro（8GB+256GB）直降NT$500元，優惠價NT$15,499元 ✔ 小米10T（8GB+128GB）直降NT$1,000元，優惠價NT$12,999元 ✔ 小米10T Lite（6GB+128GB）直降NT$1,000元，優惠價NT$8,999元 ✔ Redmi Note 9T（4GB+128GB）直降NT$500元，優惠價NT$6,999元 ✔ Redmi 9T（6GB+128GB）直降NT$300元，優惠價NT$5,199元 ✔ Redmi 9T（4GB+64GB）直降NT$300元，優惠價NT$4,399元 ● 單筆僅手機訂單滿額即贈： ✔ 單筆手機訂單（僅限小米、Redmi手機）滿NT$10,000元，即贈小米小愛音箱 Play（價值新台幣$595元） ✔ 單筆手機訂單（僅限小米、Redmi手機）滿NT$15,000元，即贈小米真無線藍牙耳機 2 SE（價值新台幣$895元） ✔ 單筆手機訂單（僅限小米、Redmi手機）滿NT$20,000元，即贈米家無線吸塵器 mini（價值新台幣$1,095元） ● 加價購： ✔ 購買任一款手機（僅限小米、Redmi手機）加NT$195元即可加購小米 USB 充電器 36W 快充版；或加NT$565元即可加購小米GaN充電器 Type-C 65W 專屬優惠券 領取： 05/06 10:00 ｜ 05/10 23:59 使用： 05/06 10:00 ｜ 05/10 23:59 ● 凡於活動期間每個小米帳號限領各乙張： ✔ 小米商城mi.com ● NT$200手機券（僅限購買手機使用） ● NT$100現金券（滿NT$1,200使用，手機、智慧顯示器不適用） ● NT$200現金券（滿NT$2,000使用，手機、智慧顯示器不適用） ● NT$500現金券（滿NT$4,500使用，手機、智慧顯示器不適用） ● NT$1,500現金券（滿NT$12,000使用，手機、智慧顯示器不適用） ✔ 小米之家 ● NT$200手機券（僅限購買手機使用，POCO手機不適用） ● NT$100現金券（滿NT$1,200使用，手機、智慧顯示器不適用） ● NT$200現金券（滿NT$2,000使用，手機、智慧顯示器不適用） ● NT$500現金券（滿NT$4,500使用，手機、智慧顯示器不適用） ● NT$1,500現金券（滿NT$12,000使用，手機、智慧顯示器不適用） ● 積分兌換券： ✔ 小米商城mi.com ● NT$800現金券（滿NT$7,500使用，手機、智慧顯示器不適用） ● NT$350現金券（滿NT$3,000使用，手機、智慧顯示器不適用） ● NT$500手機券（僅限購買小米10T Pro、小米10T、小米10T Lite 6GB+128GB、Redmi Note 9T 4GB+128GB使用） ✔ 小米之家 ● NT$800現金券（滿NT$7,500使用，手機、智慧顯示器不適用） ● NT$350現金券（滿NT$3,000使用，手機、智慧顯示器不適用） ● NT$500手機券（僅限購買小米10T Pro、小米10T、小米10T Lite 6GB+128GB、Redmi Note 9T 4GB+128GB使用） 滿額活動 05/06 10:00 ｜ 05/10 23:59 ● 小米商城mi.com ✔ 單筆消費（不含手機、智慧顯示器）滿NT$6,600元，立即減NT$500元 ✔ 單筆消費（不含手機、智慧顯示器）滿NT$9,000元，立即減NT$660元 ✔ 單筆消費（不含手機）滿NT$10,000元，即贈米家無線吸塵器 mini 或 小米小愛音箱 Art ✔ 單筆消費（不含手機）滿NT$15,000元，即贈米家智慧空氣循環扇 ✔ 單筆消費（不含手機）滿NT$20,000元，即贈米家直流變頻電風扇 1X ● 小米之家 ✔ 單筆消費（不含手機）滿NT$6,600元，即贈小米藍牙耳機 Earbuds 超值版 ✔ 單筆消費（不含手機、智慧顯示器）滿NT$9,000元，即贈小米藍牙耳機 Earbuds 遊戲版 ✔ 單筆消費（不含手機）滿NT$10,000元，即贈米家無線吸塵器 mini 或 小米小愛音箱 Art ✔ 單筆消費（不含手機）滿NT$15,000元，即贈米家智慧空氣循環扇 ✔ 單筆消費（不含手機）滿NT$20,000元，即贈米家直流變頻電風扇 1X 買即贈 05/06 10:00 ｜ 05/10 23:59 ● 購買小米34型曲面螢幕，即贈米家螢幕掛燈 ● 購買行李箱（小米旅行箱 20吋、LINE FRIENDS 20吋旅行箱 莎莉限定版、90分金屬旅行箱），即贈小米迷你雙肩包 ● 購買小米手環5，即贈專用充電線或腕带 加價購 05/06 10:00 ｜ 05/10 23:59 ● 購買米家無線吸塵器 G10/G9加NT$140元，即可加購專屬HEPA 濾芯套裝，或加NT$1,495元購專屬增程電池 ● 購買米家無線吸塵器mini加NT$120元，可再加購HEPA 濾芯 ● 購買小米手錶超值版加NT$145元，可再加購錶帶或充電座 ● 活動辦法以小米商城mi.com公告為準

大螢幕、大電量手機 全方位滿足媽媽使用需求

智慧型手機一直是各種網路調查「媽媽最愛的禮物榜單」持續上榜的品項，「小米母親節」讓用戶無論是送出高科技的旗艦小米手機或極致性價比的Redmi手機，都能以高優惠價格選購最受歡迎的母親節好禮，一次購入兼具大螢幕與大電量的新機，讓媽媽聊天畫面超清晰、追劇不斷電。

凡於「小米母親節」活動期間，購買擁有 6.67 吋 144Hz 高更新率螢幕、6400 萬像素 AI 三鏡頭及 5,000mAh 超大電量的「小米10T」可享直降新台幣 $1,000 元，優惠價只要新台幣 $12,999 元，領券再折新台幣 $200 元，全功能兼具，給媽媽最全面的寵愛；另外，購買擁有潮流多彩機身、6400 萬像素 AI 四鏡頭相機與 4,820mAh 大電量的「小米10T Lite」直降新台幣 $1,000 元，優惠價只要新台幣 $8,999 元，領券再折新台幣 $200 元，小米10T Lite 讓媽媽也潮流一下；購買擁有目前最高畫質一億像素 AI 三鏡頭與 5,000mAh 超大電量的「小米10T Pro」可享直降新台幣 $500 元，優惠價只要新台幣 $15,499 元，領券再折新台幣 $200 元，讓小米 10T Pro 陪媽媽遊山玩水；購買 Redmi Note 9T 直降新台幣 $500 元，4GB+128GB 優惠價只要新台幣 $6,999 元，領券再折新台幣 $200 元；購買 Redmi 9T 直降新台幣 $300 元，6GB+128GB 優惠價只要新台幣 $5,199 元、4GB+64GB 優惠價只要新台幣 $4,399 元，領券再折新台幣 $200 元。

此外，凡單筆僅手機的訂單（僅限小米、Redmi手機）滿新台幣 $10,000 元，即贈小米小愛音箱 Play（價值新台幣 $595 元）、滿新台幣 $15,000 元，即贈小米真無線藍牙耳機 2 SE（價值新台幣$895元）、滿新台幣 $20,000元，即贈米家無線吸塵器 mini（價值新台幣$1,095元）；同時，凡購買任一款手機（僅限小米、Redmi手機），即可加新台幣$195元購買小米 USB 充電器 36W 快充版，或加新台幣$565元購買小米GaN充電器 Type-C 65W。

米家省心家電輕鬆購 智慧打造舒適居家空間

長期深受媽媽們喜愛的小米清掃型智慧家電當然也不會缺席！體貼媽媽繁忙家務的辛勞，小米獻上眾多超省心的智慧家電優惠，居家清潔更省時省力，還能智慧連動手機APP，輕鬆打造舒適又便利的智慧居家環境。

凡於「小米母親節」活動期間，米家掃拖機器人直降新台幣 $1,500 元，優惠價只要新台幣 $7,995 元，領券最高再折新台幣 $500 元；米家掃地機器人直降新台幣$600元，優惠價只要新台幣$7,295元，領券最高再折新台幣$500元；米家掃拖機器人 G1直降新台幣$600元，優惠價只要新台幣$4,395元，領券最高再折新台幣$200元；米家空氣淨化器 Pro直降新台幣$900元，優惠價只要新台幣$5,995元，領券最高再折新台幣$500元。

精選小米生活好物

除了手機、生活家電等居家必備產品，小米台灣更精選多款生活好物，除了熱銷的小米智慧顯示器 65型自5月3日起限量開賣，更首度加入滿額贈的活動，另外針對小米小愛音箱、小米手環、藍牙耳機等多款熱門產品推出優惠活動，為媽媽放鬆一下、讓生活增添樂趣。

凡於「小米母親節」活動期間，90分金屬旅行箱直降新台幣$500元，優惠價只要新台幣$4,495元，領券最高再折新台幣$200元；小米真無線藍牙耳機 2S直降新台幣$200元，優惠價只要新台幣$1,795元，領券再折新台幣$100元；小米小愛音箱 Art直降新台幣$200元，優惠價只要新台幣$1,295元，領券再折新台幣$100元。

此外，活動期間，單筆消費（不含手機、智慧顯示器）滿新台幣$6,600元，立即減新台幣$500元；單筆消費（不含手機、智慧顯示器）滿新台幣$9,000元，立即減新台幣$660元；單筆消費（不含手機）滿新台幣$10,000元，即贈米家無線吸塵器 mini 或 小米小愛音箱 Art；單筆消費（不含手機）滿新台幣$15,000元，即贈米家智慧空氣循環扇；單筆消費（不含手機）滿新台幣$20,000元，即贈米家直流變頻電風扇 1X。更多「小米母親節」活動詳情及優惠資訊，請參考小米商城 mi.com 。