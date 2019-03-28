Stream Video Downloader 串流影片萬用下載神器，看影片網路卡卡？那就事先下載下來吧

2019-03-28 04:43:06 9M87

DramaQ影片下載教學

市面上有許多免費追劇、看電影網站，線上看是沒有問題，但有時候常常因為速度不穩定造成觀看體驗不佳，如果事先把影片下載下來，等有空的時候就可順順播放，沒錯！今天要來跟大家分享的就是「Stream Video Downloader」串流影片萬用下載工具，號稱只要是串流影片就能下載，舉凡我們常用來追韓劇、看影集的 DramaQ、MOMOVOD、ChanaQ 等網站，通通都能一鍵下載，常常追劇的人，事先將影片下載下來，或許是解決網路看影片有延遲的方法之一！之前介紹過的 Stream Recorder 已經下架了，這個 Stream Video Downloader 應該是新版的唷！

ChinaQ影片下載教學

△ 進入 Chrome 商店後，將點擊右上方「加到 Chrome」把 Stream Video Downloader 安裝到 Chrome 上就可以使用啦！

Stream Video Downloader

△ 安裝完畢之後，Chrome 右上角會出現一個下載符號，使用方式非常簡單，開啟你要下載的影片頁面，點擊一下 Stream Video Downloader 的下載圖示，就可以下載啦！真正一鍵下載，沒有複雜的操作，人人都能快速下載影片！

Gimy 劇迷影片下載教學

△ 首先 9M87 開啟 MOMOVOD 這個網站來時測一下，順便介紹一下 MOMOVOD 它包含連續劇、電影、大陸劇、綜藝節目、動漫都可以線上免費看，打開最近熱門的小女花不棄來測試一下，點擊右上方的下載鍵並按下 Download 就可以一鍵下載啦！

DramaQ影片下載教學

△ 不死心的我，繼續測試同為追劇大站的 DramaQ，一樣可以下載沒有問題，如果影片來源有多種畫質，Stream Video Downloader 也可以同步偵測，提供多種畫質可以下載。

MOMOVOD影片下載方式

△ ChinaQ 也沒問題！

串流影片下載工具

△ 最後也是追劇首選之一的網站 Gimy 劇迷，基本上經過我測試之下，串流網站都是可以成功下載沒有問題的，如果大家有影片下載需求的畫，絕對不能錯過這個 Stream Video Downloader 下載神器！

擴充程式下載：Stream Video Downloader（GOOGLE下載）

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