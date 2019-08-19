Bridgefy 無網路也可傳訊息，在飛機上與可跟朋友聊天（iOS、Android）

2019-08-19 08:17:46 9M87

Bridgefy

最近香港傳出有網路遭到切斷的情形，讓抗議人士手機訊息和影片沒有辦法傳出，不管這消息是真是假，萬一我們外出時沒有網路要如何傳送訊息呢？因此今天要和大家分想一款不用網路就可以傳送訊息的 APP 叫做「Bridgefy」，這款 APP 利用藍牙傳遞訊息，能夠以使用者與使用者之間作為媒介，就可以把訊息傳出好幾百公尺之外，甚至可以不用加入好友就接收訊息，所以今天趕快來看一看這個不用網路就可以傳訊息的 App 吧！

Bridgefy

△  這款 APP 於 Android 和 iOS 兩個系統中都有上架，不管你是使用什麼系統都可以下載使用。今天小編就拿 Android 系統來做示範吧，下載完之後開啟這個 APP，雖然說不用網路，透過藍牙的方式來傳輸，傳輸距離為 330 英尺（約 100 公尺）。

不用網路傳訊息

△ 接著輸入你的暱稱，讓周圍的人、你的朋友可以知道你是誰，接下來就會進入聊天的模式，這款 APP 總共有三種模式，第一種模式就是一對一的模式，在這個模式之下，就跟一般的通訊軟體一樣，加入好友就可以和朋友聊天。距離限制在 100 公尺之內都能夠傳訊息。

藍牙傳訊息

△ 再來第二種模式，可以傳送超過 100 公尺的距離，不過前提是透過其他使用者當作媒介，進而達到「一傳十，十傳百」的效果，當作媒介的使用者無法閱讀你的訊息，不過由於這種模式會因為使用者的多寡而影響傳輸距離，使用上還不算穩定。而第三種模式是可以傳訊息給周圍的人，就算不是好友也可以互相傳送訊息，有點類似對周圍的人廣播的感覺。

有些情境情境還是會有收不到訊號的時候，像是去登山、飛機上、人太多網路跑不動、基地台訊號較差的時候，就可以使用這款 Bridgefy APP，作為臨時的溝通工具，有需要的人，可以事先下載起來～

下載：
Bridgefy （App Store 下載）
Bridgefy （Google Play 下載）

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