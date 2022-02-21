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HioVid 使用介紹

當我們進到 HioVid 網站後，首先會看到網站給你的熱門影片，想找尋你要的 TikTok 用戶，可直接在上方輸入該用戶的名稱與 ID 來搜尋。

像小編最近喜歡 Netflix 韓國實境約會節目《單身即地獄》中的宋智雅，只要在 HioVid 網站上輸入他本人的 TikTok 名稱與 ID，就能快速找到關於宋智雅的本帳號，只要輸入正確，通常第一個就是本尊的。

接著我們便可以開始瀏覽宋智雅的所有 TikTok 影片。

點擊一個你覺得不錯影片，按下播放器最右邊的「⋮」，點擊「下載」就能將無浮水印的 TikTok 影片下載到電腦桌面。

上方就是下載好的 TikTok 影片，畫質真的相當不錯且無浮水印，喜歡收藏 TikTok 影片的朋友，趕緊點擊下方連結前往下載吧！（手機也可以喔！）

HioVid：https://hiovid.com/