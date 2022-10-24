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TikTake 使用介紹

首先請先到 TikTok 官網，找到你要下載的 TikTok 影片並複製該影片的連結。

接著將影片的連結貼到 TikTake 網站中，並按下 Download 按鈕。

最後，等網站處理完畢，你便可選擇要下載「高畫質無水印」TikTok 影片或「MP3」 音檔放在電腦中收藏。

只要點開影片，就能看到無浮水印的 TikTok 影片囉！對於想下載無浮水印的 TikTok 影片的朋友，趕緊點選下方連結，前往 TikTake 網站免費下載吧！

TikTake：https://tiktake.org/