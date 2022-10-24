TikTake 最佳線上無水印 TikTok 影片下載器，完全免費速度又快！

想找一個無廣告干擾又可下載無浮水印的 TikTok 影片工具嗎？那這款 TikTake 無浮水印 TikTok 影片下載器你一定會喜歡！TikTake 是一款最新的 TikTok 免費線上影片下載網，操作非常簡單，只要將要下載的 TikTok 影片網址連結貼到 TikTake 網站後，只需幾秒鐘的時間，就能獲得一個無水印的 TikTok 影片以及純 MP3 音檔，超方便且免註冊，有興趣的朋友趕緊收下吧！更多不錯的 TikTok 影片下載工具，可參考這篇：SnapTik 無浮水印下載 Tiktok 抖音影片！

TikTake 使用介紹

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首先請先到 TikTok 官網，找到你要下載的 TikTok 影片並複製該影片的連結。

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接著將影片的連結貼到 TikTake 網站中，並按下 Download 按鈕。

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最後，等網站處理完畢，你便可選擇要下載「高畫質無水印」TikTok 影片或「MP3」 音檔放在電腦中收藏。

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只要點開影片，就能看到無浮水印的 TikTok 影片囉！對於想下載無浮水印的 TikTok 影片的朋友，趕緊點選下方連結，前往 TikTake 網站免費下載吧！

TikTake：https://tiktake.org/

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