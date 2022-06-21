TikTok 影片下載如何無浮水印？SnapTik 是目前小編看過最好用的 TikTok 影片下載器之一，SnapTik 除了支援下載無浮水印的 TikTok 影片之外，最方便的事我們不需要在電腦、手機上安裝任何 APP，只需要把 TikTok 影片連結複製好，剩下的就交給 SnapTik 處理，實現無系統限制、無裝置限制，真正一鍵下載抖音影片。如果這款不小心無法下載，你也可以試試 Mobile TikTok & Downloader 抖音影片下載器。

SnapTik 使用非常簡單，進入 SnapTik 網頁版之後，貼上你要下載的 Tiktok 影片連結按下 Download 按鈕就可以啦。

如果不知道 Tiktok 影片連結去哪裡找的話，可以看一下上圖紅箭頭位置，打開抖音影片貼文之後，點擊右側的「分享按鈕」按下「複製連結」就完成囉。

貼上 SnapTik 之後，網站會對網址進行分析，分析完畢後就可以看到出現 3 個下載連結啦，要下載畫質較高的影片，點擊中間的能夠取得 Full HD 1080P 畫質 Tiktok 影片，透過 SnapTik 下載的好處就是影片不會有 Tiktok 浮水印，它們除了網頁版，還有 Android APP（目前沒 iPhone 版本），小編將連結一併放在下面給大家啦。

傳送門：SnapTik 網頁版

下載：

SnapTik（Google Play 下載）