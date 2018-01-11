Icon Ninja 超過 70 萬個清新風扁平化圖示，免註冊、免加入會員無料下載

2018-01-11 08:11:27 9M87
Icon Ninja 扁平化圖示 下載

之前介紹過不少扁平化圖示可以下載，包含 IconshockIconfinder 等，雖然都是扁平化圖示，但每家風格不太一樣，應該常常有找不到自己的菜的時候，這次再分享一個扁平化圖示，名為 Icon Ninja，站內的庫存超過 70 萬個 icon，下載不需要麻煩的登入、註冊會員的程序，分為多個常用的尺寸從 16 x 16 一直到 128 x 128 都有，檔案格式提供 PNG 與 SVG 可以下載！

Icon Ninja：http://www.iconninja.com

Icon Ninja 扁平化圖示 下載
△ 進入網站只有大大的搜尋欄位，因為是歪國人的，所以關鍵字只能輸入英文喔！

icon 搜尋 中文 下載 圖庫

△ 如果輸入中文搜尋的話，畫面會變成錯誤 404 。

Facebook 圖示 icon 素材 讚鈕

△ 這邊輸入 Facebook 當作搜尋示範

透明背景 圖 icon 下載

△ 右上方四個小圓圈，可以設定不同的背景

灰色背景 icon 圖示 下載

△ 灰色背景

透明背景 扁平化圖示 下載

△ 透明背景，確定被景色後，直接點圖示。

Icon Ninja 扁平化圖示 下載

△ 會看到 icon 的詳細資料，點紅色框框裡面找到自己要的尺寸後，就會直接下載到電腦裡啦！

Icon Ninja：http://www.iconninja.com

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