之前介紹過不少扁平化圖示可以下載，包含 Iconshock、Iconfinder 等，雖然都是扁平化圖示，但每家風格不太一樣，應該常常有找不到自己的菜的時候，這次再分享一個扁平化圖示，名為 Icon Ninja，站內的庫存超過 70 萬個 icon，下載不需要麻煩的登入、註冊會員的程序，分為多個常用的尺寸從 16 x 16 一直到 128 x 128 都有，檔案格式提供 PNG 與 SVG 可以下載！
Icon Ninja：http://www.iconninja.com
△ 如果輸入中文搜尋的話，畫面會變成錯誤 404 。
△ 這邊輸入 Facebook 當作搜尋示範
△ 右上方四個小圓圈，可以設定不同的背景
△ 灰色背景
△ 透明背景，確定被景色後，直接點圖示。
△ 會看到 icon 的詳細資料，點紅色框框裡面找到自己要的尺寸後，就會直接下載到電腦裡啦！
Icon Ninja：http://www.iconninja.com
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