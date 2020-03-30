美編平時怎麼可以沒有累積素材呢？今天要來跟大家分享一個 Photoshop 素材模板網站 365PSD，裡面蒐藏了大量的 PSD 模板與素材，包含：建築素材、公司 Logo、框架與邊框、UI 套件等各種 PSD 模板與主題應有盡有，完全不須登入會員即可輕鬆下載，有需要的朋友可不能錯過囉。你也可以參考：Free Business Card Templates 免費下載名片設計範本，自己設計名片非難事

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進入分類後，就可以看到更多 PSD 模板素材囉。

進入之後可以看到來源網站、作者與檔案大小，按下下方的下載按鈕即可進行下載。

再次按下下載檔案就會立即下載啦，也可以透過嵌入 HTML 原始碼的方式來使用圖示。

下載壓縮檔後解壓縮即可使用 PSD 檔案啦！使用 Photoshop 頻率很高的你，若還不知道這個寶庫的話，趕快收下吧！

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