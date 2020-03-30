Photoshop 主題下載

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進入分類後，就可以看到更多 PSD 模板素材囉。

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進入之後可以看到來源網站、作者與檔案大小，按下下方的下載按鈕即可進行下載。

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再次按下下載檔案就會立即下載啦，也可以透過嵌入 HTML 原始碼的方式來使用圖示。

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下載壓縮檔後解壓縮即可使用 PSD 檔案啦！使用 Photoshop 頻率很高的你，若還不知道這個寶庫的話，趕快收下吧！

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