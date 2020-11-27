臉書上的 3D 照片貼文特別吸引人嗎？對於已經無法重新拍攝的照片，如何變成臉書上的 3D 照片效果呢？最近網路上就出現這樣一款服務，png3D 透過 AI 技術，能夠將 2D 平面照片，轉換為裸視 3D 效果的照片，AI 計算出照片中被遮蓋的區域，實現類似 3D 效果的照片，轉換後的 2D 照片能夠下載 4 種效果的 MP4 檔案：3D 圓圈、3D 放大、3D 搖動、3D 滑動變焦，新註冊的帳戶能夠免費轉換 2 張的額度，各位朋友可以將手邊的 2D 照片丟上來試試。

進入 png3D 首頁後點擊「上傳圖片」，根據官方說法支援任何格式的圖片，不過 3D 效果要最好的話，盡量挑選人物在照片中央的會得到最佳效果。

上傳後點擊「開始轉換」。

轉換前需要快速註冊會員，勾選「創建一個新 png3D 帳戶」即可，輸入 Email 及密碼後就可以快速註冊，新會員贈送 2 次 3D 轉換並使用最新 AI 3D 特效。

註冊完成後圖片就會自動進行轉換。付費方案有許多種，最低的購買價格為 30 塊人民幣能轉換 50 張照片，另外還有更多張照片的方案，大家可到官網查看。

轉換完成後，點擊 4 種 3D 綠色按鈕就可以直接儲存 MP4 格式的動態影片啦。點擊旁邊的播放鍵可以預覽 3D 效果，下載 GIF 檔則是付費功能。以下來看看兩種官方提供的轉換後效果吧：

上圖是 3D 圓圈效果。

最後則是 3D 滑動變焦效果，有需要的朋友連結在下方，丟幾張手邊的照片上去打造另類的吸睛照片吧。

png3D：https://png3d.com/