最近在 FB 或 IG 上常看到異於一般照片的貼文，像靜態照片但是又會動，說是動態影片但仔細看又像是靜止的，這是最近最流行的 3D 照片，可不是 Facebook 的 3D 貼文，今天要分享的是 Capcut 這款 App，好處就是它的「動態效果」相較於 FB 又更加強大，移動的幅度更大、更廣，看起來就像是真立體照片，就算是平面的照片也可以輕鬆變 3D，究竟最近在社群很夯的 3D 照片是如何產生的，趕快跟著小編做一次吧。

首先下載 Capcut 這款 App，目前可以在 Google Play 和 App Store 免費下載，它原本是用來剪輯影片的 App，不過最近卻因為內建其中一個「3D 風格」功能而爆紅。下載完畢後打開點擊「開始創作」。

然後選擇「照片」將你想要 3D 風格化的照片新增到時間軌，然後選擇時間軌中的照片，找到下方功能選單「風格化」。

然後選擇「3D 縮放專業版」按下右下角確認，就可以看到最近最夯的 3D 照片啦，實際效果小編找到幾個社群媒體例子給大家參考：

就算是平面的藝術品、畫作，也可以透過這樣的方式變成 3D 立體效果，實際的應用，可以將多張照片匯入，全部套用「3D 縮放專業版」這個效果，就可以做出「會動的幻燈片」而且不是一般的上下左右移動而已，而是類似影片運鏡的方式，下載點放在下面，大家趕快下載起來，放上自己的照片試試看吧！

下載：

Capcut ( Google Play 下載 )

Capcut ( App Store 下載 )