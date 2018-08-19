Videoder 1.0.9 支援 1000 個網站的萬用影片下載器！（Windows、Mac）

2018-08-19 04:42:50 9M87
Videoder電腦版下載

之前分享過一款非常好用又強大的 YouTube 音樂/影片下載器 Videoder，可惜是手機版的，如果大家忘記了可以到這邊複習，網友來信詢問是否有電腦版，這不就來了~Videoder 電腦版同樣非常強大，Windows 及 Ｍac 兩個系統都支援，全世界 1000 個網站下載影片、音樂都沒問題，支援 4K 影片下載，全世界超過 4000 萬個使用者，下載 YouTube 影片只要 3 個步驟，常用的 Instagram、FB 不用說絕對有支援，因為我看了一下 1000 個網站清單，竟然連「臺灣蘋果日報」都有了，還有什麼網站不支援下載影片的！


Videoder 極簡 3 步驟影片下載
Videoder電腦版下載

△ 步驟一：我們先找到要下載的影片，安裝完畢後打開就像上圖如此簡單，語言是簡體中文，我已經看過了沒有繁體中文可以選擇，但這麼好用的工具就忍耐一下吧，下載下來的語言是正常的就好啦~

YouTube影片下載

△ 步驟二：複製影片網址

Videoder電腦版下載

△ 步驟三：把複製好的網址貼到 Videoder 欄位按下下載。基本上到這裡就已經完成一半啦，沒有眼花撩亂的廣告，真的只要按下下載就可以了！

Videoder Windows下載

△ 影片與音樂格式都可以選擇，檔案大小也都可以挑選，重點是 Videoder 支援 4 K 影片下載，若影片本身有到 4K，這邊也會自動偵測出來~

Videoder Mac下載

△ 下載完成的檔案都會被集中在這邊，點一下可以直接找到檔案位置，看是要播放還是要移動檔案位置都可以，檔案一多的話，右下角有個小小的標示，可以清楚辨認這是影片還是音樂。

Videoder電腦版下載

△ 我個人是覺得直接在 App 裡面搜尋影片關鍵字會比較方便，支援直接預覽影片，不需要一直切換視窗，就能將影片直接下載~這種神器拿來蒐藏音樂真的是超級方便的啦~

Videoder電腦版下載

△ 支援的網站超過 1000 個，上圖只是列出大家常用的影音平台，看了所有支援的網站清單時，覺得比較驚訝的是台灣的蘋果日報、動新聞、隨意窩等，大陸的百度、優酷、愛奇藝等通通也都可以！重點是 Mac 及 Windows 雙平台都可以免費下載使用，沒有內購，不需要再付費，真的完全免費啊！這麼佛心的工具，現在不下載更待何時~

https://www.videoder.net/

32bit 免安裝版：
Videoder 1.0.9.7z（MediaFire下載）
Videoder 1.0.9.7z（Rapidgator下載）
Videoder 1.0.9.7z（ZippyShare下載）
Videoder 1.0.9.7z（YunFile下載）
Videoder 1.0.9.7z（本站下載）
檔案大小：34.83 MB

64bit 免安裝版：
Videoder 1.0.9 64bit.7z（MediaFire下載）
Videoder 1.0.9 64bit.7z（Rapidgator下載）
Videoder 1.0.9 64bit.7z（ZippyShare下載）
Videoder 1.0.9 64bit.7z（YunFile下載）
Videoder 1.0.9 64bit.7z（本站下載）
檔案大小：40.51 MB

Mac 版本：
Videoder 1.0.9.dmg（MediaFire下載）
Videoder 1.0.9.dmg（Rapidgator下載）
Videoder 1.0.9.dmg（ZippyShare下載）
Videoder 1.0.9.dmg（YunFile下載）
Videoder 1.0.9.dmg（本站下載）
檔案大小：57.20 MB

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