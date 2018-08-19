沒有大陸手機，也可以接收簡訊驗證碼！

2018-08-19 03:58:22 9M87
百度如何註冊

最近中國大陸政策公告，依據中華人民共和國網路安全法，網路營運者為用戶提供信息發布、即時通訊等服務，在與用戶簽訂協議或者確認提供服務時，應當要求用戶提供真實身份訊息，從 10 月 1 日起開始實施！因此幾乎所有的網站帳號申請通通需要驗證手機（實名認證），常見的 BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）也幾乎都要了，對於台灣人來說不是某種程度上的不便，是非常不方便，因為台灣的手機根本沒辦法做驗證，一定要內地的手機號碼才可做驗證，今天要與大家分享一個不需要到大陸申辦門號，也可以快速收到簡訊驗證碼的方法，最早的時候是 30 天免費，但近期改為 6 天免費，但對於臨時有註冊大陸網站服務的網友，絕對是非常夠用！


百度如何註冊
△ 這個方法是利用微信的公眾號服務來辦到的，因此你如果沒有微信的話，趕緊去申請一個吧～開啟微信再上方搜尋處搜尋「易博通」，接著選擇開通「中國內地號碼」。

易博通

△ 選一般號碼登記就可以了，這邊就以註冊搜狐，作為註冊帳號的實驗～

大陸手機帳號驗整碼

△ 接著要輸入一些個人資訊，這邊要注意一下，會需要輸入證件號碼，因為沒有身份證的選項，台灣目前可以用的證件有護照、台胞證，因為我沒有台胞證，所以就用護照來示範啦，輸入護照號碼就可以了，都沒問題後，按下確定輸入完畢後，就會收到一組用來收驗證碼的手機號碼囉！

百度註冊方式

△ 收到手機號碼後，右圖可以不同意收到促銷訊息，按下提交就可以開始正常使用囉~

百度如何註冊

△ 終於要進入正題了！打開搜狐首頁，進入註冊頁面，並輸入剛剛在易博通收到的手機號碼並填寫完相關註冊資訊後，按下獲取驗證碼，就可以再微信收到驗證碼啦！

大陸網站簡訊驗證

△ 這樣就可以輕鬆收到簡訊註冊啦，雖然這邊是以搜狐為範例，但可以應用在大多數的大陸簡訊驗證網站中，不過要注意的是有效期只有 6 天，所以大家要趁著這 6 天趕快註冊，否則過了 6 天就會失效啦！

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