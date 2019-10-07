遇到只能輸入大陸手機的驗證碼服務怎麼辦？有許多大陸的網站、App，在註冊會員時，要驗證手機號碼，只能用大陸門號收取簡訊驗證碼．這時候該怎麼辦呢？不用飛大陸辦門號，今天要跟大家分享的就是這個「隱私小號」工具，它是一個代收簡訊驗證碼的網站，將網站上提供的大陸門號複製，就可以收取簡訊驗證碼囉！真有這麼神奇？跟著小編一起來看看～你也可以參考：沒有大陸手機，也可以接收簡訊驗證碼！

△ 進入「隱私小號」網站後，就可以看到一整排的大陸門號 ( 右上方也有港澳台、美國等國外門號的服務 )，直接選擇一個門號點擊右下方的「複製」 就不用自己手 Key 囉。在選擇門號的時候，可以注意一下門號左上方是不是有「接收中」三個字，避免做白工~

△ 接著到你要驗證的網站、App 中，將剛剛複製好的門號貼上。

△ 然後回到「隱私小號」中，點擊剛剛那組門號一下，就可以看到你要的驗證碼囉。不過由於門號是放在線上給大家一起使用的，所以你也會看到其它人的驗證資訊。在使用時請特別注意，簡訊接收內容所有人都可以查看，所以請不要用這個電話號碼接收重要內容、不要將這些電話號碼用於銀行、證券、金融、保險、付款、貸款等操作，避免造成個人損失。只要妥善使用，基本上還是沒有問題的，下面傳送門幫大家準備好啦。

傳送門：隱私小號