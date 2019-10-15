最近想要在網路上下載檔案，卻需要輸入手機號碼來驗證，而且還只能輸入中國大陸的手機號碼，如果沒有驗證就沒有辦法下載檔案該怎麼辦呢？今天來跟大家分享一款線上收大陸簡訊的方法，將 Pdflibr 網站上提供的門號，貼上 要驗證的地方，就可以線上收取驗證碼，這是一個完全免費的服務，所以建議大家把這個服務儲存起來，以備不時之需！若此服務失效，你可以參考：隱私小號收大陸簡訊驗證碼，免飛到大陸辦門號也能通過驗證

△ 進入 Pdflibr 線上收簡訊驗證碼首頁之後，就可以看到有許多門號啦，目前這個網站提供中國大陸、英國的門號，未來可能還會再新增更多國家，因為小編觀察到這個網站持續一直有在更新及優化。

△ 繼續往下滑，就可以看到更多的門號，如果你使用的門號失效的話，就試試其他的～

△ 將這些門號複製起來之後，貼到你要驗證的網站或服務上面，再回來點擊「閱讀短信」就可以收到驗證碼啦，中間大概會有大約兩秒鐘的延遲，如果沒有收到就再等等囉。雖然使用上很方便，不過還是有些注意事項：

這個網站可以很方便的驗證，讓你可子順利下載檔案或使用服務，不過由於是開放給大家一起使用的，會有一些隱私上的顧慮，所以請大家不要把它用來收取重要的驗證，例如：銀行、信用卡等等跟金錢和隱私相關的服務，請不要在這個網站上作使用，以免造成個人的財務損失。

傳送門：Pdflibr 線上大陸簡訊