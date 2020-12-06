國外簡訊驗證碼

想要申辦網路會員，需要輸入手機號碼驗證，又不想要收到廣告簡訊時怎麼辦？最近小編發現一款線上工具 Receive SMS Online，能夠收取美國、英國、俄羅斯、法國印度德國西班牙葡萄牙、烏克蘭、荷蘭、丹麥、芬蘭等超過 10 個國家的簡訊號碼，如果你申請的會員需要輸入當地手機號碼驗證的話，不必親自飛一趟就能夠通過簡訊驗證碼驗證啦，有需要的朋友可以將這個線上工具收下，不需要的也可以先收藏起來以備不時之需。若你要找的是大陸門號，目前還活著的服務有這款 Pdflibr 中國手機驗證碼線上收

國外簡訊驗證碼

進入 Receive SMS Online 首頁之後，就可以看到各國國旗門號，上面的數字就是該國的手機號碼，將號碼複製於你要申請的網站中。

台灣接收驗證碼平台

接著點擊進去後，就可以看到簡訊驗證碼囉。可以看到發信者、內容及時間。不過由於這是屬於共用的門號，因此請大家務必不要用於申請重要服務，像是銀行、信用卡等與金融相關的服務，避免讓自己的隱私資料暴露於風險中。以下幫大家整理幾個常見問題：

這個服務有任何使用限制嗎？

簡訊內容前方若有「###」，代表被視為「社群媒體」來源或是 Google、Facebook、Ebay、Paypal 等來源，若有無法閱讀簡訊內容的情形發生，可能是被營運商禁止，請大家謹慎使用公共號碼，避免自己的隱私遭到外洩。

每個門號的壽命有多常？

門號最長壽命可達 1 個月，不過實際會依照使用情形而定。

門號更新頻率？

基本上會是每週定期更換新門號，實際上會經常更換，不過沒有一定的更換期限，依照實際使用情形而有所不同。

傳送門：Receive SMS Online

下載：
Receive SMS Online （Google Play 下載）

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