沒有大陸手機號碼如何註冊百度 Baidu？台灣手機號碼也可註冊！

2018-08-07 09:52:31 哇哇
沒有大陸手機號碼如何註冊百度？

網路空間通常別人會分享一些好康的檔案，不過遇到百度通常都很困擾，雖然有穿梭一鍵翻牆進大陸，不過沒有帳號也不能下載，從百度首頁註冊百度帳號，卻需要中國大陸的手機號碼，正常人應該不會有吧！那到底該如何註冊？其實相當相當簡單，只要找到對的路口，就可以輸入很多國家的電話號碼，自然能很順利的註冊百度帳號囉！


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△ 正常大家會從百度首頁進入，點選右上角的登錄。

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△ 之後點選立即註冊。

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△ 註冊的畫面需要手機號碼，不過卻要求輸入中國大陸的手機號碼。

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△ +886 根本不能過，數字也根本不夠輸入，那當然無法註冊啊！

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△ 那到底該如何註冊？其實大家可以從百度往盤進去註冊，一樣點選立即註冊！（走：https://pan.baidu.com/

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△ 接下來應該就可以看到可以輸入各國手機號碼的註冊畫面，選取台灣的 +886 之後輸入台灣的手機號碼就對了！（若沒有出現可以試著走　>> 這裡 << 看看）

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△ 之後點選獲取短信驗證碼，就可以等著收簡訊，之後輸入驗證碼註冊就完成囉！

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△ 真的可以收到驗證碼！

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註冊百度帳號比想像中簡單非常多，只是要找對入口！

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