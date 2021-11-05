你電腦裡有專門下載 YouTube 的工具嗎？沒有的話，小編今天發現的這款 YT Saver Video Downloader 可以把握機會收下唷，因為它原價近 30 美金，但現在推出限時免費下載活動，而且是「終身版」序號，也就是說現在下載可以永久免費使用，V 支援超過 10000 個網站下載影片、音樂、播放清單，例如 YouTube、Facebook、Instagram、Twitter、Dailymotion 等，還能夠將影片轉換為 MP4、MOV、AAC、WAV 等，而且過重爭沒有任何品質耗損，有需求的朋友推薦直接收下不用考慮啦！如果你不常下載，偶爾需要用到的話，我建議你把 321 下載法記起來。
進入限時免費活動頁面後，輸入姓名及 Email 並送出。
限時免費活動頁面：https://ytsaver.net/giveaway/
等待大約 1～2 分鐘就可以在 Email 裡面收到註冊資訊：Email 及序號。
然後將 YT Saver 安裝到電腦中，文章後方有載點大家可以直接點擊下載。
下載完成之後，打開應用程式，點擊右上方「註冊按鈕」。
貼上剛剛 Email 收到的郵件地址、註冊碼，貼上後按下註冊。
送出後就可以看到註冊成功的資訊囉。
YT Saver 支援的網站有，下面列出幾個常見的，詳細的支援清單列表可以前往 YT Saver 官方提供的文件查詢：
- TikTok
- VK
- Vimeo
- Tumblr
- Yahoo
- Dailymotion
- NicoNico
- Bilibili
- Twitch
- Ok.ru
將 YouTube 網址貼上就可以下載啦，以下小編幫大家整理一下 YT Saver 幾個重點功能：
- 從 10000 多個影片/音樂網站下載高品質 4K 影片和音樂
- 一鍵下載 YouTube 播放清單
- 將影片和音檔轉換為 HD mp4、320kbps mp3 格式的原始高品質檔案
- 分批下載音檔和影片
- 內建瀏覽器幫能夠現裁剪 YouTube 影片
- 支援多個檔案同時下載
https://ytsaver.net/
Windows 免安裝版：
YT Saver 4.7.0.7z（GOOGLE下載）
YT Saver 4.7.0.7z（1DRV下載）
YT Saver 4.7.0.7z（MEDIAFIRE下載）
YT Saver 4.7.0.7z（RAPIDGATOR下載）
YT Saver 4.7.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：76.95 MB
Mac 版本：
ytsaver.dmg（GOOGLE下載）
ytsaver.dmg（1DRV下載）
ytsaver.dmg（MEDIAFIRE下載）
ytsaver.dmg（RAPIDGATOR下載）
ytsaver.dmg（MEGA下載）
檔案大小：41.44 MB