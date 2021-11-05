YouTube 影片下載

你電腦裡有專門下載 YouTube 的工具嗎？沒有的話，小編今天發現的這款 YT Saver Video Downloader 可以把握機會收下唷，因為它原價近 30 美金，但現在推出限時免費下載活動，而且是「終身版」序號，也就是說現在下載可以永久免費使用，V 支援超過 10000 個網站下載影片、音樂、播放清單，例如 YouTube、Facebook、Instagram、Twitter、Dailymotion 等，還能夠將影片轉換為 MP4、MOV、AAC、WAV 等，而且過重爭沒有任何品質耗損，有需求的朋友推薦直接收下不用考慮啦！如果你不常下載，偶爾需要用到的話，我建議你把 321 下載法記起來。

YT Saver Video Downloader

進入限時免費活動頁面後，輸入姓名及 Email 並送出。

限時免費活動頁面：https://ytsaver.net/giveaway/

YouTube 影片下載

等待大約 1～2 分鐘就可以在 Email 裡面收到註冊資訊：Email 及序號。

youtube 影片下載 app

然後將 YT Saver 安裝到電腦中，文章後方有載點大家可以直接點擊下載。

youtube 影片下載 app

下載完成之後，打開應用程式，點擊右上方「註冊按鈕」。

YouTube Mp3 Download

貼上剛剛 Email 收到的郵件地址、註冊碼，貼上後按下註冊。

YouTube 下載神器

送出後就可以看到註冊成功的資訊囉。

YT Saver 支援的網站有，下面列出幾個常見的，詳細的支援清單列表可以前往 YT Saver 官方提供的文件查詢：

  • TikTok
  • VK
  • Facebook
  • Vimeo
  • Twitter
  • Instagram
  • Tumblr
  • Yahoo
  • Dailymotion
  • NicoNico
  • Bilibili
  • Twitch
  • Ok.ru
  • Reddit

YouTube MP3 下載

將 YouTube 網址貼上就可以下載啦，以下小編幫大家整理一下 YT Saver 幾個重點功能：

  • 從 10000 多個影片/音樂網站下載高品質 4K 影片和音樂
  • 一鍵下載 YouTube 播放清單
  • 將影片和音檔轉換為 HD mp4、320kbps mp3 格式的原始高品質檔案
  • 分批下載音檔和影片
  • 內建瀏覽器幫能夠現裁剪 YouTube 影片
  • 支援多個檔案同時下載

https://ytsaver.net/

Windows 免安裝版：
YT Saver 4.7.0.7z（GOOGLE下載）
YT Saver 4.7.0.7z（1DRV下載）
YT Saver 4.7.0.7z（MEDIAFIRE下載）
YT Saver 4.7.0.7z（RAPIDGATOR下載）
YT Saver 4.7.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：76.95 MB

Mac 版本：
ytsaver.dmg（GOOGLE下載）
ytsaver.dmg（1DRV下載）
ytsaver.dmg（MEDIAFIRE下載）
ytsaver.dmg（RAPIDGATOR下載）
ytsaver.dmg（MEGA下載）
檔案大小：41.44 MB

限時免費 YT Saver Video Downloader 影片下載工具，立即取得終身版序號，支援超過 1 萬個影片網站 相關文章

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