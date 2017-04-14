ClipConverter 一鍵下載 YouTube，支援 Chrome、Firefox 與 Safari 瀏覽器 4K 高畫質影片下載

2017-04-14 10:28:53 艾倫
ClipConverter 線上 YouTube 影音下載

YouTube 上越來越多 4K 高解析（2160p）的影片，大部份支援 YouTube 影片下載的解析只支援到 1080p，艾倫就來分享可下載 4K 高解析 YouTube 影片的 ClipConverter，重點不需要安裝任何軟體，直接線上就可下載，透過瀏覽器 Addon 工具或是書籤工具，更可以一鍵下載當下所觀看的影片，設定一次以後就能方便下載影片或次音樂囉！快點跟著做吧！


瀏覽器 Addon 安裝

ClipConverter 線上 YouTube 影音下載
安裝完成之後，之後開啟 YouTube 網頁後，應該就可以看到下載按鈕囉！可以快速下載 MP3 與 MP4，下載方式文後繼續介紹。


加入 ClipConverter 書籤工具
ClipConverter 線上 YouTube 影音下載

這方法 Chrome 與 Firefox 都可以使用，自己開啟書籤工具。新增一筆書籤網址填入：javascript:(function(){ window.open('http://www.clipconverter.cc/?ref=bookmarklet&url='+encodeURIComponent(location.href)); })();（藍色字體部分），名稱大家隨意即可。

ClipConverter 線上 YouTube 影音下載

之後要讓書籤顯示在工具列當中，在 YouTube 影片頁面時，只要點選剛剛加入的書籤，就會跳入下載面。


ClipConverter 手動下載 YouTube
▽ 只要從 YouTube 影片下方的齒輪圖示按下，就能清楚了解這影片最大的解析度，像是艾倫要下載的這 YouTube 影片最大解析度是 4K 2160p，若要下載的影片最高解析只支援 1080P 的話，那就沒辦法下載到 4K的高解析影片唷！

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▽ 將 YouTube 4K 影片網址複製後，開啟 ClipConverter 網頁貼上，按下 Continue。

ClipConverter 網址：http://www.clipconverter.cc/

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▽ 這時網頁上就會出現讓我們選擇解析的選項，艾倫找的這影片本身有支援 4K 高解析，所以下載的選項從 4K、2K、1080P、720P、480P、360P 都會顯示，選擇好解析時記得選擇下載的檔案格式，最後按下「Start」。

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▽ 按下「Start」後會跳出正在轉換的畫面，等待這畫面跑完後就能下載了。

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▽ 轉換的畫面跑完後，最後按下「Download」高解析的影片就下載到我們電腦中。

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▽ ClipConverter 除了下載 4K 高解析的影片外，當然也可以將 YouTube 下載成音樂 MP3格式。同樣將 YouTube 影片網址複製起來。

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▽ 將 YouTube 影片網址貼在 ClipConverter 網站裡，接著按下「Continue」。

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▽ 記得選擇 MP3 檔案格式後按下「Start」。

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▽ 按下「Start」後會跳出正在轉換的畫面，等待這畫面跑完後就能下載了。

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▽ 轉換的畫面跑完後，最後按下「Download」MP3 音樂就下載到我們電腦中。

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ClipConverter 網址：http://www.clipconverter.cc/

YouTube 上有很多 4K 影片可以免費觀賞，大多都是世界各國的風景，有一支 4K影片是台灣故宮晶華餐廳的效能測試片，這些影片再搭配家中 4K 電視來觀賞的話都能大飽眼福了，若覺得這線上工具下載很方便，也別忘記要設定一鍵下載唷^^。

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