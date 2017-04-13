精選收錄 12 款線上文字雲工具，小編美編必備工具

2017-04-13 10:06:22 艾倫
12款線上文字雲工具

文字雲 Word Clouds 是一種把文字依照不同的大小、顏色、角度與位置拼湊在一起的視覺化呈現方式，圖形就像千變萬化的雲朵一樣，但文字雲其實有著重要的含義，透過最後呈現的字體大小來展示一個辭彙或單字在一串文字來源中出現的頻率，文字來源中出現次數越多在文字雲中的字體就越大，這篇艾倫整理了 12款線上文字雲工具給大家，每一款都親自測試過，文中也放上最後的預覽圖供大家參考，讀者可透過文字雲的呈現來了解該網站或該文章內容是否符合我們的需求，可以透過文字雲來個快速篩選。文字雲除了當數據來參考外，艾倫覺得文字雲最後呈現的圖形也蠻特別的，若轉印到 T-Shirt 或是 馬克杯 上當圖案，也是一種很不錯的設計概念，情人節禮物也是很不錯的選擇。


wordclouds
網址：http://www.wordclouds.com/
▽ wordclouds 工具列提供很多選項可調整，匯入文字後字體顏色、字型、文字雲呈現的樣式都能自行調整。

wordclouds

▽ 匯入文字的方式有很多選擇，像是要直接貼上純文字、輸入網址、Office檔案、PDF檔 都能支援。

wordclouds

▽ Word list 是呈現在文字雲中的文字列表，也能手動修改。

wordclouds

▽ 最後呈現的樣式有很多種，有興趣的話也能到 wordclouds 玩玩看。

wordclouds


Wordcloud
網址：https://www.jasondavies.com/wordcloud/

▽ Wordcloud 是款很簡易的文字雲產生器，僅支援純文字輸入，可調整文字雲呈現的角度和字型，調整完成後直接按下 GO 就可以。

Wordcloud

Wordcloud


Tagxedo
網址：http://www.tagxedo.com/

▽ Tagxedo 支援文字來源的方式有六種，可輸入網址、Twitter ID、新聞、搜尋、RSS，最棒的是 Tagxedo 是有支援繁體中文唷！

Tagxedo

▽ 艾倫輸入了「哇哇3C日誌」的網址後產生的文字雲如下，文字的顏色、形式、字型 一樣可以自己設定，最後還可以儲存成 JPG、PNG 檔案。

Tagxedo


ABCya
網址：http://www.abcya.com/word_clouds.htm

▽ ABCya 這款文字雲產生器的介面設計的很可愛。

abcya

▽ 僅只有輸入純文字的方式。

abcya

▽ 呈現的方式可從 RANDOMIZE、LAYOUT 來調整，文字雲的風格很不一樣。

abcya


WordArt
網址：https://wordart.com/

▽ 進入網頁後，按下 CREATE NOW，就能進入至做文字雲的頁面。

Tagu

▽ 產生文字雲的輸入方式有兩種：純文字、輸入網頁網址

Tagu

▽ 預覽的文字雲旁有全部 word list 的列表，可以自行調整。

Tagu


ToCloud
網址：http://www.tocloud.com/

▽ 表格式的填寫方式，可輸入網址或是在 Or Text 這邊輸入文字。

toCloud

▽ ToCloud 的文字雲呈現的樣式就像文件內容一樣一行一行很工整，出現頻率較高的文字會大一些。

toCloud


WordItOut
網址：https://worditout.com/

▽ 輸入需要製作文字雲的文字後按下 Generate。

worditout

▽ WordItOut 生成的文字雲雖沒有特殊造型，但排列的方式是不規則也是一種簡單的風格。

worditout


TagCrowd
網址：http://tagcrowd.com/

▽ 支援純文字輸入、網址輸入或是上傳檔案，但 TagCrowd 僅支援英文，所以中文網站的網址輸入了會沒有反應。

TagCrowd

▽ 文字雲的呈現也是條列狀的。

TagCrowd


Wordsift
網址：https://wordsift.org/

▽ 將文字輸入後，Wordsift 還會幫忙計算貼上的文字數量，艾倫貼上的這一串有 473 個字，按下 Sift 就能產生文字雲。

Wordsift

▽ 文字雲呈現很繽紛的顏色。

Wordsift


VocabGrabber
網址：https://www.visualthesaurus.com/vocabgrabber/

▽ 僅支援文字貼上，Garb Vocabulary 按下後會產生條列狀的文字雲。

VocabGrabber
VocabGrabber


ImageChef
網址：http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic/

▽ 網頁是中文介面，ImageChef 是一款簡易的線上文字雲產生工具，有支援繁體中文，而且文字雲的造型也很可愛，還有腳印、愛心、星星、幸運草的造型，若想製做獨特的情人節禮物也可從 ImageChef 這裡來設計圖案，保證禮物一定是獨一無二的。

ImageChef

ImageChef


HTML5 文字雲
網站：https://timdream.org/wordcloud/

▽ 這也是一款很特別的文字雲線上工具，支援繁體中文，文字來源可輸入 純文字 或是 維基百科、Google+ 等網頁。

HTML50

▽ 最後呈現的文字雲確讓我們一目了然知道這段文字內容是在敘述有關「硬碟」的內容。

HTML50

線上文字雲工具網站其實蠻多的，但每一款工具最後呈現的文字雲圖形和樣式都不太一樣，艾倫提供了 12款文字雲產生器網站，有興趣的大家都可以一一試試看唷！
更多資訊請參考：
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