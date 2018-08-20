分組報告找資料、太多網頁參考來源，該怎麼簡單又快速分享給其他人看呢？那你該試試「 One Tab 」這個擴充程式！只要按下一個鍵，就可以輕鬆合併，需要的時候再點擊開啟，讓同學或主管對你刮目相看！誰上網只開一個分頁？現代的資訊實在是太多啦，有時候一個網頁看不夠，我們會開啟好多個分頁，同時搜尋資料，講求的就是快、很、準，也就是效率！但在追求高效率的同時，你是否曾經因為開太多分頁，導致電腦變得有點鈍鈍的呢？又或曾被分頁搞糊塗，反而找不到需要的資料呢？你就是效率王！！「 One Tab 」使用還可以節省記憶體的消耗，讓電腦跑得更順啦～快來一起看看「 One Tab 」怎麼操作的吧～
△ 點擊右上角的藍色按鈕「＋到 CHROME」之後會顯示「檢查中」，同時跳出一個對話窗，提醒授權這個應用程式一些權限，再點擊「新增擴充功能」就開始安裝啦～
△ 安裝成功後，就可以在 Chrome 瀏覽器右邊看到「 One Tab 」擴充功能的藍色小漏斗圖示啦～
△ 那我們就來開啟很多分頁，通常我們做報告查資料，都會被一些網拍廣告打擾，或是開啟 Youtube 聽歌，也有人會趁機偷追劇～這時候就會開啟超級無敵多分頁。但是有了「 One Tab 」擴充功能，就可以輕鬆整理這些分頁。
△ 點擊右上角的藍色小漏斗，執行「 One Tab 」擴充功能，剛剛開的分頁頁籤瞬間不見！原來是被「 One Tab 」集中在一個頁面啦！可以看到頁面以條列的方式逐一呈現剛剛開啟的分頁，可以清楚看到分頁名稱。而上方有一排功能區（黃色框框所示），按下「還原全部」就可以重新開啟剛剛的所有分頁。
△ 在紅色框框標示處，點擊後可以替這幾個分頁取名字，以便之後再瀏覽時，可以輕鬆找到這一包。
△ 點著分頁的標題不放，可以移動游標拖移，進行重新排序。
△ 若想將你整理過的分頁分享給朋友，只要按下「分享為網頁」，「 One Tab 」就會另起新分頁並產出專有的網址，將這個網址分享給朋友，就算他沒有安裝「 One Tab 」，也可以正常開啟這個整理過的頁面，點擊任何一條分頁，都可以前往該頁面，若是用手機開啟也是完完全全沒問題呦！
△ 把分頁拉到不同的視窗，再分別按下藍色漏斗啟動「 One Tab 」，就可以匯集不同的分頁，像是上圖我用黃色標記的是「追劇」相關分頁，紅色標記的則是「字體」相關分頁，我們可以替分類命名，清楚明瞭。
△ 如果之後發現其他網頁想要加入分類，可以直接對著網頁按右鍵，會出現「 One Tab 」的功能選項，再點選「以命名分頁組」，就可以看到曾經整理過的分類啦～
△ 點擊分類的「更多」，則可以選擇替分類重新命名、加上星號或鎖定。標記星號的分類會置頂，如果標記多個分類，「 One Tab 」則會一上星號的順序來顯示。鎖定的群組則可以防止誤刪，例如我們按了「還原全部」來瀏覽每個網頁，一不小心手殘就關掉某個頁面了！這時候有了鎖定，就不會誤刪。
△ 如果想要快速啟動「 One Tab 」，可以點選鍵盤上的 Alt + Shift + 1 。
遙想當年在當大學生，做報告爬文開超多網頁分頁，如果有早點認識到「 One Tab 」這個擴充程式的話，就可以輕鬆存取這些網頁啦！除了學生，我想上班族也非常需要「 One Tab 」，把常看的網頁都整理進「 One Tab 」，像是早上進公司要看的新聞網站、公司後台登入頁面、個人信箱、 Google 日曆等，可以一次全部開起來，非常方便啊～午休還可以切換到追劇的分類呢ＸＤ快替你的 Chrome 網頁瀏覽器安裝整理分頁的好幫手「 One Tab 」吧！
OneTab（Chrome 線上應用程式商店下載）
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