很多人的電腦記憶體不足，在使用電腦時就會很頓很頓，適時的記憶體優化絕對可以提升使用效能，Wise Memory Optimizer 就是一套方便使用的優化工具，可以手動立即最佳化記憶體，也可以設定一個底線值，當記憶體低於底線時就會自動最佳化，也是很方便的功能之一。

坦白說記憶體優化要用對時機，過於優化會造成下一次使用時反而會很頓，因為還是要重新載入記憶體，那什麼時機適合優化記憶體呢？譬如說你習慣在瀏覽器開啟很多很多的分頁，每一個網頁都會需要很多記憶體，反而會讓整台電腦都變慢，這時候可以清除在背景的網頁，可以省去很多的記憶體唷！



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