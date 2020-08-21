This Is Why I’m Broke 專門販賣國外奇特禮品的網站 !

大家總是在煩惱生日或是在重要的日子要什麼禮物嗎 ? 或是交換禮物時如何才能發會創意等等，這次推薦 This Is Why I’m Broke 奇奇怪怪禮物收藏網站，這是一個全英文的禮品購物網站，特別之處就是這些產品都很奇怪，譬如有超級爛的無限手套、滾筒洗屁股得清潔用具、幫雞裝的手、全透明的拼圖等等，雖然說有些產品感覺還是實用的，不過也可以看出來為什麼網站名稱是 I’m Broke 我破產了，的確是交換禮物的首選網站，而且網站裡面的商品都是從知名的 Etsy 跟 Amazon 裡面找出來的，都可以購買唷！

ThisIsWhyImBroke：https://www.thisiswhyimbroke.com/

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打開 This Is Why I’m Broke 網站後，可以看到上方有分類好的禮品資訊，包括 : What's New（最新產品）、Gifts By Recipient（送人禮物）、Gifts By Occasion（節慶禮物）、Gifts By Category（禮物分類）、More Categories （更多禮物）。

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在網站中，你可以選擇開啟或關閉「Show NSFW」，因為 NSFW 意思是有涉及到不雅觀的商品，所以看個人要不要將它開啟。

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如果想要查詢物品價格，可以點開「Price Range」查詢價錢排序及自訂查詢價錢的範圍，還真的挺不錯的，最便宜的有不超過 20 美元的商品呦 !

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我們可以在 This Is Why I’m Broke 中看到奇特物品，竟然有賣電影奪魂鋸中的刑具、異形戰場中的獵人服裝跟搞笑的寵物雞小手。

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This Is Why I’m Broke 網站中所有的禮品資訊，都是從 Etsy 跟 Amazon 裡面找出來的，兩個網站都是合法網站，這點我可以跟大家做保證。如果想在朋友生日上以及重要的節慶上送禮物的話，This Is Why I’m Broke 一定是你的最佳選擇 ，大家趕緊來逛逛吧 !

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