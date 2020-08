大家總是在煩惱生日或是在重要的日子要什麼禮物嗎 ? 或是交換禮物時如何才能發會創意等等,這次推薦 This Is Why I’m Broke 奇奇怪怪禮物收藏網站,這是一個全英文的禮品購物網站,特別之處就是這些產品都很奇怪,譬如有超級爛的無限手套、滾筒洗屁股得清潔用具、幫雞裝的手、全透明的拼圖等等,雖然說有些產品感覺還是實用的,不過也可以看出來為什麼網站名稱是 I’m Broke 我破產了,的確是交換禮物的首選網站,而且網站裡面的商品都是從知名的 Etsy 跟 Amazon 裡面找出來的,都可以購買唷!

打開 This Is Why I’m Broke 網站後,可以看到上方有分類好的禮品資訊,包括 : What's New(最新產品)、Gifts By Recipient(送人禮物)、Gifts By Occasion(節慶禮物)、Gifts By Category(禮物分類)、More Categories (更多禮物)。

在網站中,你可以選擇開啟或關閉「Show NSFW」,因為 NSFW 意思是有涉及到不雅觀的商品,所以看個人要不要將它開啟。

如果想要查詢物品價格,可以點開「Price Range」查詢價錢排序及自訂查詢價錢的範圍,還真的挺不錯的,最便宜的有不超過 20 美元的商品呦 !

我們可以在 This Is Why I’m Broke 中看到奇特物品,竟然有賣電影奪魂鋸中的刑具、異形戰場中的獵人服裝跟搞笑的寵物雞小手。





This Is Why I’m Broke 網站中所有的禮品資訊,都是從 Etsy 跟 Amazon 裡面找出來的,兩個網站都是合法網站,這點我可以跟大家做保證。如果想在朋友生日上以及重要的節慶上送禮物的話,This Is Why I’m Broke 一定是你的最佳選擇 ,大家趕緊來逛逛吧 !

This Is Why I’m Broke 網站 : https://www.thisiswhyimbroke.com/