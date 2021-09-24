youtube 背景播放 2021

想要去廣告、背景聽 YouTube 音樂嗎？最近小編發現一個酷方法，完全不需要下載任何 App 就能實現，而且不論 Android、iOS 或電腦都適用，只要用瀏覽器開啟 YTMP3 就能夠背景播放 YouTube 音樂，而且還支援播放清單、音樂收藏功能，還不想付費買 YouTube Premium 的朋友，趕快將 YTMP3 存到我的最愛就對啦。如果你看到本文已不幸失效時，可以用另一款 YouListen 同樣可以背景播放＋無廣告播放 YouTube 音樂。

youtube 背景播放 2021

首先進入 YTMP3 首頁，就能夠看到許多音樂分類，像是 J-pop、吉他、鋼琴、雷鬼、電音等各式分類，直接點擊就可以看到該分類的所有音樂清單。

youtube 背景播放 2021

或者也可以直接搜尋歌曲關鍵字，來找到自己想聽的歌曲，找到歌曲後按下播放就可以開始收聽啦。歌曲播放時，完全不會有 YouTube 廣告，這點就非常吸引人啦。

youtube 背景播放無廣告

上滑退出瀏覽器後，音樂會停止播放，此時下滑叫出控制中心，按下播放就可以繼續播放音樂囉，目前這個功能不知道什麼時候會被 YouTube 取消，趁還沒取消前好好享受可以背景播放又沒廣告的 YouTube 音樂吧。

youtube 背景播放功能<span id=" />

目前 iOS 在播放歌曲時，切換下一首歌會被暫停，沒辦法接續播放，不過 Android 及電腦版則沒此限制，另外登入帳號後，還可以享有將音樂收藏、建立播放清單等功能，連結放在下面，給各位參考啦！

傳送門：YTMP3

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