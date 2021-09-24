Excel 計錢

有些人發薪水需要領現金，雇主發薪資袋時如何用 Excel 幫我們自動計算面額？比如說 A 員工這個月領薪水 94,830 元（工讀金、工資、薪資袋...），要放幾張 1000、幾張 500、幾張 100、幾個 10 元...，如果只有一個員工慢慢算還沒關係，如果有 10 個員工，我們用 Excel 幫我們計算可能就會比較省時，今天小編就來跟大家分享，如何用 Excel 計算鈔票面額張數及零錢數量，沒時間看教學也沒關係，文章後面直接提供 Excel 範本檔，直接下載回去，輸入金額就能自動換算。Excel 數字金額轉換為阿拉伯數字也是許多人會問的問題，可以參考我們之前分享過的 Excel 數字金額轉國字教學

Excel 計錢

如上圖所示，我們如果要計算每張鈔票需要幾張，可否輸入總額後，自動計算出結果？話不多說，我們馬上進入教學：

紙鈔換算 Excel

這次的教學中，我們會用到兩個函數：INT、MOD。

INT：將數字無條件捨位至最接近的整數，例如：=INT(8.9)＞8，=INT(-8.9)＞-9
MOD：傳回兩數相除後的餘數，餘數和除數具有相同的正負號，例如：=MOD(3, 2)＞1，=MOD(3, -2)＞-1

根據上面函數，我們套用到上圖 Allen E3 儲存格中，可以輸入為：
=IF(D3="","",INT(D3/$E$2))

Excel 金額分類

如此一來就可以得知 21 張 1000 元鈔票。接著 500 元鈔票就會加入 MOD 函數先把前面已換過的鈔票先運算，再計算 500 元鈔票的張數，公式如下：

=IF(D3="","",INT(MOD(D3,$E$2)/$F$2))

Excel IF MOD

接著以此類推，將公式一一帶入，並且拖拉儲存格右下角的格子，觸發快速填入功能，下拉把公式套用到下面欄位，就可以快速計算出各種面額鈔票所需要的張數囉！有需要的朋友可以直接下載下面的鈔票面額換算範本，輸入實領金額後，就能夠自動換算。

下載：
員工薪資面額範本檔

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