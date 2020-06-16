Excel 是許多人打報表必備的文書軟體，但報表上的許多數字，要怎麼將阿拉伯數字自動轉為大寫國字呢？今天小編要跟大家分享函數 DBNUM2 能夠自動將 Excel 數字轉國字，工作時有時金額的欄位會需要填大寫國字數字，如果只有一列、兩列還好，但如果是一次幾十個、幾百個產品金額要打，真的是耗時又費力，今天與大家分享的 Excel 數字轉國字函數 DBNUM2，只要學起來往下套用格式之後，就可以一勞永逸、輕鬆作數字轉換～ 文末還幫大家準備好範本，若沒時間學的話，直接下載起來複製套用即可。Excel 更多教學，你也可以參考：Excel 列印滿版教學，如何剛好印滿整張 A4 A3 紙？

如果擔心函數太長的話，可以先下載文末的 Excel 數字轉換範本，開啟後邊看邊跟著操作 ~ 開啟 Excel 後左邊是阿拉伯數字金額，右方是國字，在還沒有使用 Excel 數字轉換函數的情況下，一般就只能手 Key ~ 但如果有數百筆、數千筆你可能會 Key 到懷疑人生。

此時只要輸入 Excel 數字轉國字函數「=TEXT(A2,"[DBNUM2]0億0仟萬0佰萬0拾萬0萬0仟0佰0拾0元")」，輸入完畢後按下 Enter，就會自動轉換國字啦。

如果你覺得太長的話，可以自行修改函數中的金額，例如只需要到萬位，就可以改成「=TEXT(A2,"[DBNUM2]0萬0仟0佰0拾0元")」，依照自己的金額大小需求修改，可以讓畫面看起來更簡短、乾淨。

設定好之後直接向下拉，就可以套用格式，將下方所有的阿拉伯數字轉為國字。

以上就是快速將 Excel 數字轉國字的方法，希望有幫助到各位，下方幫大家準備好 Excel 數字轉國字範本載點了，有需要的話下載起來，直接複製函數到自己的文件上，就可以直接使用囉。

範例下載：

Excel 數字金額轉國字.xlsx（GOOGLE下載）

Excel 數字金額轉國字.xlsx（1DRV下載）

Excel 數字金額轉國字.xlsx（MEDIAFIRE下載）

Excel 數字金額轉國字.xlsx（RAPIDGATOR下載）

Excel 數字金額轉國字.xlsx（MEGA下載）

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