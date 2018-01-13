之前發表過一篇 2018 年的 SEO 趨勢五大重點，裡面提到對行動裝置的友善度，也是 Google 對網站打分數的關鍵之一，而在行動裝置的友善度中，除了 RWD 響應式網頁外，載入速度也是一大重點，Think With Google 裡面有一項服務 Test My Site，只要輸入自己的網址，就會開始模擬行動網路網頁載入速度，並給我們一份簡單的分析報告，讓我們在優化網站的過程中，有明確的的方向。
Test My Site：https://testmysite.thinkwithgoogle.com/
△ 直接輸入要測試的網站網址即可
△ 要給 Google 一點時間模擬一下
△ 這邊以 ez3c.tw 做測試，跑出來結果是 9 秒，下方是因為這 9 秒會失去 29% 的流量（僅供參考）
△ 繼續往下滑，如果只告訴你你的網站載入時間幾秒，你可能沒什麼感覺，下面 google 還比較了其他同業網站，看來在 8 秒內是平均值，比較好的話壓在 5 秒內是比較保險的。
△ 點下「GET MY FREE REPORT」還可以得到更詳細的報告，輸入 Email 到信箱收報告，這邊寫一小時內還蠻久的。
△ 但差不多過了 5 分鐘就在信箱內收到報告，具體的改善方向都列出來了。
Test My Site：https://testmysite.thinkwithgoogle.com/
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