SEO（搜尋引擎最佳化） 對於網站的流量來源相當重要，幾乎大部分人遇到問題會先 Google，也就為網站帶來流量，這幾年電商網站、部落格、官方網站等各式各樣與網路相關的商業、個人行為，SEO 已經成為當代顯學，演算法時常更新， 2018 年即將到來，讓我們來看看有什麼新的 SEO 規則與趨勢，如果能跟著這些趨勢走的話，或許能為網站帶來較高的排名，如果有經營網站或電商平台的話，或許下面的 2018 SEO 趨勢會對你有幫助：
據 Google 統計，五分之一的搜尋量都是透過語音搜尋完成，由此可見 2018 年語音搜尋的趨勢將會更加顯著成長，大家可以在長尾、口語化的關鍵字上多加琢磨。
2. 精選摘要：
摘要可以讓 Google 更容易、清楚的呈現資訊給讀者，網站應該要爭取位在搜尋欄位正下方的精選摘要，以表格、圖表、問答等形式，會比較合乎 Google 的胃口。
3. 對行動裝置友善化：
Google 統計有 57% 的流量來自手機，因此 Google 喜歡對手機瀏覽有優化過的網站，也就是響應式網頁（RWD），有經過優化的網頁會被優先曝光。
4. 結構性資料：
Google 喜歡經過整理的 html 結構化資料，這對 Google 理解網站內容及網站是如何呈現在讀者面前有所幫助，優質的內容會吸引更多的點擊。
5. 經營 Youtube 頻道：
全世界第二大的搜尋引擎為 Youtube，影片搜尋量越來越大，趨勢直線上升，不少人直接忽略 Google 而直接在 Yotube 上搜尋，現在是建立 Youtube 頻道最佳時機。
參考來源
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