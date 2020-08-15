Simple Ops 最淺顯易懂的網站運行監測工具，監測項目發生異常時立馬發送警報 !

想要監測網站的正常運行時間、主機響應時間、載入速度與各項性能表現，卻不知道有哪些網站能進行監測嗎 ? 別擔心，不過今天小編要與大家分享的就是 Simple Ops 最淺顯易懂的網站運行監測工具，Simple Ops 能夠幫你紀錄目前網站的運作情況，並使用多項指標來讓你了解目前網站的運作情況及性能表現，讓你能夠了解網站的各項指標數據，而且 Simple Ops 所有的指標數據會隨時進行紀錄，並採用圖表的視覺化方式，呈現在後台的控制面板當中，讓你一目瞭然，趕快來看看如何使用吧 ~

Simple Ops 網站 : https://simpleops.io/

Simple Ops 最淺顯易懂的網站運行監測工具，監測項目發生異常時立馬發送警報 !

進入 Simple Ops 網站後，直接點選「Start Monitoring」按鈕進行登入。

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接著你可以選擇以上其中一項進行免費登入。

Simple Ops 最淺顯易懂的網站運行監測工具，監測項目發生異常時立馬發送警報 !

登入後，會立即進入 Simple Ops 後台畫面，會先請你輸入網站名稱與網站網址，網址部分只支持「https」協議的網站喲 !

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輸入完成後，點選右下方的「TEST」按鈕，系統經過驗證後沒問題，再點旁邊的「SET UP」按鈕進行下一步。

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設置完成後，你就會進入檢測剛剛你輸入的網站後台控制面板中，在「Dashboard」會顯示所有網站相關的數據，包括：指標（Metrics）、健康（Health）、性能（Performance）、網站活力（Web Vitals）、位置（Locations）、憑證（Certificate）等等，都能進行數據的查看（其中有些部分需要升級才能做查看）。

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在「Alerts」當中，我們可以設定監測項目發生異常時立馬提醒的通知，網站中有許多不同提醒渠道，看大家方便使用哪個。

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設定好通知後，接著設定觸發通知的條件，當系統偵測到觸發條件後，就會立刻透過你所設定的方式通知你。

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在「Settings」中能夠設定要開啟還是關閉檢測的功能。

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如果覺得背景白色太亮，可以到左下「個人帳戶」調整到夜晚模式，就不會太像太刺眼 !

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雖然 Simple Ops 有免費方案能夠使用，不過免費方案也限制了查看內容：

  • Performance monitoring
  • Uptime monitoring every 10 mins
  • Global monitoring in 5 locations
  • SSL monitoring check monthly
  • Chrome UX metrics weekly
  • Realtime alerts
  • Lighthouse report
  • Team members

不過如果你想要使用以上升級的功能，也可以考慮花點小錢來體驗，內容與價格如下：
  • Lifetime：$399.99 – 20 個網站與 40 個頁面監控
  • Maker：$19.99 – 5 個網站與10 個頁面監控
  • Startup：$49.99 – 20 個網站與 40 個頁面監控
  • Business：$99.99 – 50 個網站與 100 個頁面監控
  • Free：$0 – 1 個網站與 2 個頁面監控

以上就是 Simple Ops 操作說明，大家明白便宜又大碗的好處了嗎 ? 雖然 Simple Ops 免費方案已經很棒了，不過如果你想體驗更多更好的功能，也是可以考慮進行升級喲 !

Simple Ops 網站 : https://simpleops.io/

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