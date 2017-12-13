俗話說資訊的落差就是財富的落差，visualping 免費網頁監控服務，隨時隨地幫大家監控網頁變化，有不少投資、搶購、特價資訊都是在比誰動作快的，但是上班時總不可能隨時自己盯著，一定會有在忙（老闆在）的時候，這時候 visualping 就是大家的好幫手啦！使用時機像是工作職缺、價格變化、季節性的促銷、租屋購屋資訊、早鳥優惠、追蹤、股票等，當然大家也不用擔心，達到目的後可以過河拆橋，一個按鍵就可以取消接收通知啦～
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△ 下方會出現預覽圖，直接拖移要追蹤的區域，像最近比特幣瘋狂漲價，這邊就以追蹤比特幣價格為範例。
△ 下方可以設定追蹤的頻率，最高 5 分鐘追蹤一次，並填寫收信的 Email。
△ 確定後點擊率色 START FREE MONITORINH。
△ 看到這個畫面後到信箱收確認信，並設定登入密碼（未來需要登入來取消追蹤）
△ 追蹤後台，可以點擊暫停鍵來暫停追蹤，如果是一次性監控，追蹤完畢後就可以點垃圾桶刪除啦～
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