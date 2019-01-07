Google 地圖停車功能，忘記車停哪有救啦！

2019-01-07 01:23:16 9M87
Google 地圖停車功能

你也有常常停好車之後忘記停在哪裡的困擾嗎？為了防止找不到停車位置，我嘗試過許多方式，像是將附近的顯眼地標拍下來、拍下停車格號碼等，但是現在不用如此麻煩啦！可以利用 Google 地圖的「停車位置」功能，導航到達定位後，可以直接在 Google 地圖上標記並記錄停車位置，忘記停車位置時，再次打開 Google 地圖就可以快速找到自己的愛車啦！


Google 地圖載點：Google Play 下載
Google 地圖載點： App Store 下載

如何開啟 Google 停車位置功能？
Google 地圖停車功能

△ 停好車的時候，不管導航正在進行或已完成，點擊 Google 地圖右下方的向上圖示。

Google Map找車

△ 接著就可以看到向上選單跳出，其中有一個選項是「儲存你的停車位置」，將旁邊的按鈕點開就可以儲存停車位置啦，如果你的選單中沒有這個選項，請打開 Google Play 將你的 Google 地圖更新到最新版本再打開試一次。

停車位置記憶功能

△ 停車位置按鈕開啟之後，回到 Google 地圖中，可以看到地圖上寫著「你的車停在這裡」的標示，這樣就完成停車位置的紀錄啦，當逛完街或辦好事健忘症發作的時候，再次打開 Google 地圖，點一下停車位置，就可以一鍵導航到愛車旁邊啦！

停車位置的功能，如果是熟悉的城市或自己的家鄉可能用到頻率會比較低，忘記車停哪比較常發生在出去旅遊到一個人生地不熟的地方，這時候使用
Google 停車位置記錄功能，就可以派上用場啦！

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