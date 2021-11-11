自從「LINE 揪團」推出以後就好評不斷，之前小編有寫過「LINE 揪團」功能介紹，不管是要付款、統計數量、結單時間都能一次搞定，不過近期「LINE 揪團」更新後，新增了 5 個超方便的功能，包括有開放團員新增選項、新增預覽功能、新增填寫備註、統計資訊更詳細、即時編輯揪團內容，好讓你與同事、朋友揪團更方便，現在就讓我們一起往下看看這 5 個超方便的功能介紹吧！更多 LINE 好用的功能，可參考這篇：教你關閉所有 LINE 「官方帳號」通知提醒！



亮點一：開放團員新增選項

當你要揪團時，可以在說明欄位寫下注意事項或是更詳細的說明，而在下方選項中，也可以選擇是否要開放建立揪團選項，選擇「是」則由主揪人自行輸入開團選項，若選擇「直接開團，讓團員新增選項」團員則可以自行輸入選項不用手動輸入，這對主揪人來說真的方便許多。

亮點二：團員可新增揪團選項

若主揪人有「開放讓團員新增選項」，團員可以直接點選新增揪團選項，即可輸入自己想要登記的選項，選好後記得勾選並按「參加」才算是完成登記。

亮點三：新增填寫備註

這次「LINE 揪團」更新後，團員終於能在自己選擇的選項中備註，看你是要飲料半糖少冰還是去冰微糖，或是餐點少鹽少油等等通通沒問題～

亮點四：更輕鬆快速的查看統計資訊

從「0人已回應」的入口進入後，便可看見「名單統計」以及「選項統計」的新功能，所有團員參與狀況，還有登記項目、備註都一目了然。

亮點五：揪團內容隨時編輯、收單前通知讓團員訊息不漏接

主揪人可以隨時在開團期間編輯揪團資訊，不過當主揪人在進行編輯時，團員會暫時無法登記。

編輯完成後，團員們會在群組內收到更新通知，另外揪團收單前的 10 分鐘也會收到通知提醒喔！看完以上的更新內容，是不是覺得揪團更方便了呢？趕緊更新 LINE 試試新的揪團功能吧！